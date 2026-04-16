標普預計倘石油危機持續 亞太區6分之1公司將面臨信貸壓力

評級機構標普全球評級指出，基於中東局勢變化調整宏觀經濟和信貸指引，指出亞太地區極易受到能源衝擊影響，供應鏈中斷將波及原料供應、需求萎縮、利潤壓縮及營運資本波動。該機構在悲觀情景下，預計石油危機持續可能損害亞太區約15%企業的信用質素，並列出六個高風險產業，包括化工、下游油氣、航空、汽車、工程建設和建材業。

悲觀情景布油今年企硬130美元

標普全球評級報告指出，目前基礎情景是今年剩下時間布蘭特原油平均價格為每桶85美元水平，2027年為每桶70美元，主要預期中東戰事在4月已達高峰。而在悲觀情景中，該機構預計布蘭特原油平均價格企在130美元水平，而2027年仍達98美元，反映霍爾木茲海峽阻塞持續至今年剩下時間。

中日韓夠儲備緩解風險 其他國家受衝擊

報告指出，霍爾木茲海峽的運輸中斷是史上規模最大的一次，對亞太區企業的石油、天然氣、石化產品及其他下游產品的供應造成廣泛影響，當中經此海峽運輸的原油，有近90%最終輸往亞洲，另外中東地區約佔亞太地區能源進口的40%，目前的供應缺口難以迅速找到替代方案。該機構指，韓國、日本和中國的戰略和商業石油儲備在很大程度上緩解了近期供應中斷的風險，但其他能源儲備低的國家將感受到衝擊，雖然能源補貼能延緩部分影響，但亦會加重國家的財政壓力。

15%亞太企業面臨降級壓力

報告表示，在悲觀情景中，亞太區將有15%企業面臨下調評級，主要由於戰略能源儲備和庫存消耗，將導致企業營運效率和收入下降，而且企業轉嫁成本的能力亦面臨越來越大挑戰，尤其是非必需品及高價商品的需求將變得疲弱。不過該機構預期發生機率極微，而基礎情景只有9%企業面對下調評級壓力。