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美議員籲查不正當手段竊取AI模型 潛在目標或涉DeepSeek等

宏觀經濟
更新時間：13:47 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:47 2026-04-16 HKT

據彭博引述一份提案指出，美國眾議院共和黨人呼籲對不正當獲取美國領先AI模型結果以開發自身競爭系統的中國實體實施制裁，為國會在全球AI競賽中對抗中國所努力的一部分。

考慮對違法者實施制裁

報道指出，眾議員Bill Huizenga提出的法案將指示政府調查在中國和俄羅斯境內使用不正當手段竊取美國模型的實體；同時促使政府考慮通過商務部的黑名單及根據1977年法律賦予總統的緊急經濟權力，對違法者實施制裁。

該法律的潛在目標可能包括那些被指控竊取美國AI模型技術的公司，其中包括DeepSeek、Moonshot和MiniMax（100），以及一些規模更大的公司，而目前中國AI產業由阿里巴巴（9988）和字節跳動等所主導。

解決OpenAI及Anthropic等擔憂

報道又指，上述提案標誌着國會邁出了重要一步，以解決OpenAI、Anthropic和Alphabet旗下Google日益提高的擔憂，亦即一些用戶（尤其是在中國）正在創建不太安全的仿冒產品，且可能會壓低價格以搶走客戶。

該項名為《遏制美國人工智能模型盜竊法案》（Deterring American AI Model Theft Act）的提案，將於下周提交給眾議院外交事務委員會審議，同時審議的還有其他十幾項旨在遏制中國在新興人工智能技術領域崛起的出口管制提案。

眾議院外交委員會成員Huizenga在一項聲明中，又以Anthropic突破性的Mythos系統為例，指「美國AI模型正在展現變革性的網絡能力，我們必須阻止中國竊取這些技術進展」。

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