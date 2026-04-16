去年赴美旅客人次挫逾半成 中國有望成為成全球最大旅遊經濟體

《彭博》報道，去年中國旅遊業增長9.9%，遠高於美國增速。業界預計數年後，中國有望超越美國成為全球最大旅遊經濟體。

去年赴華外國旅客 支出增長逾10%

世界旅遊及旅行理事會（WTTC）及其研究合作夥伴 Chase Travel 合作發布最新數據，去年中國旅遊業增長9.9%，超過全球平均增速的兩倍，更遠高於美國0.9%增速。

中國旅遊業增長亮麗，主要受惠於去年赴華外國旅客支出增長逾10%，相比之下，到訪美國外國旅客支出下降近5%。

2030年前 中國或成最大旅遊經濟體

WTTC 總裁兼執行長 Gloria Guevara 表示，如果中美兩國旅遊業維持相若增速，到今個十年末，即2030年前，中國或成為全球最大的旅遊經濟體。

她指出當美國旅遊業萎縮時，中國正快速崛起，如果中國旅遊業增長勢頭持續，3至4年內將追貼美國。

按美國國際貿易管理局數據，去年赴美旅遊外國遊客約6,800萬人次，較2024年減少5.5%。WTTC數據顯示，美國旅遊業去年貢獻2.6萬億美元收益，中國旅遊業收益達1.8萬億美元。

《彭博》指出，受移民限制收緊及地緣局勢緊張影響，一直是全球旅客首選旅遊目的地的美國，遊客數量持續下滑。雖然世界盃賽事可望提振美國旅遊業，但美伊戰事或會打擊赴美外國旅客增幅。