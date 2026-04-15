諾獎得主克魯明表示 美伊衝突下 中國將成新能源領域大贏家

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，美伊衝突正重塑全球能源市場，而中國將成為新能源領域的最大贏家。

中國主導的能源未來將「提前到來」

克魯明指出，特朗普對能源革命的敵視態度，最大贏家將是中國。原因是中國主導著再生能源基礎建設的生產，他更預期中國主導的能源未來將提前到來。

克魯明引述《紐約時報》對歐洲電力價格分析，指出石油及天然氣價格飊升，加上供應短缺威脅，更凸顯依賴石化燃料的風險。他認為美國對伊朗軍事行動，將引發全球對太陽能、風能及使用可再生能源運轉電池的投資熱潮，而全球所需的大部分可再生能源設備，主要是從中國採購。他指出中國在不少產業領域實力雄厚，在電氣技術領域，特別是太陽能電池板、風氣渦輪機、電動車及電池等再生能源革命核心產業，中國擁有絕對的主導地位。

中國「只生產、不使用」說法是誤解

克魯明表示，反對再生能源人士普遍存在一種誤解，認為中國只生產及銷售再生能源設備，自己卻不使用。他提到於三個月前，特朗普在世界經濟論壇上曾表示，中國幾乎製造了所有風力發電使用的風車，但在中國找不到任何風力發電場。克魯明反駁中國確實仍然大量使用煤炭，但風能及太陽能的使用正迅速增長，2024年中國的再生能源增長速度更已超越全球總和。

克魯明認為中國正在建構由專業供應商組成的產業生產系統，這個產業生態系統帶來的低成本優勢，使中國在全球市場中佔了巨大的競爭優勢。他預期未來美國即使擺脫對石化燃料的執著，中國在再生能源製造的領先地位已難以憾動，更直言美國正將未來最重要的產業拱手讓予中國。