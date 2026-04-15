Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾獎得主克魯明表示 美伊衝突下 中國將成新能源領域大贏家

宏觀經濟
更新時間：15:42 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:42 2026-04-15 HKT

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，美伊衝突正重塑全球能源市場，而中國將成為新能源領域的最大贏家。

中國主導的能源未來將「提前到來」

克魯明指出，特朗普對能源革命的敵視態度，最大贏家將是中國。原因是中國主導著再生能源基礎建設的生產，他更預期中國主導的能源未來將提前到來。

克魯明引述《紐約時報》對歐洲電力價格分析，指出石油及天然氣價格飊升，加上供應短缺威脅，更凸顯依賴石化燃料的風險。他認為美國對伊朗軍事行動，將引發全球對太陽能、風能及使用可再生能源運轉電池的投資熱潮，而全球所需的大部分可再生能源設備，主要是從中國採購。他指出中國在不少產業領域實力雄厚，在電氣技術領域，特別是太陽能電池板、風氣渦輪機、電動車及電池等再生能源革命核心產業，中國擁有絕對的主導地位。

中國「只生產、不使用」說法是誤解

克魯明表示，反對再生能源人士普遍存在一種誤解，認為中國只生產及銷售再生能源設備，自己卻不使用。他提到於三個月前，特朗普在世界經濟論壇上曾表示，中國幾乎製造了所有風力發電使用的風車，但在中國找不到任何風力發電場。克魯明反駁中國確實仍然大量使用煤炭，但風能及太陽能的使用正迅速增長，2024年中國的再生能源增長速度更已超越全球總和。

克魯明認為中國正在建構由專業供應商組成的產業生產系統，這個產業生態系統帶來的低成本優勢，使中國在全球市場中佔了巨大的競爭優勢。他預期未來美國即使擺脫對石化燃料的執著，中國在再生能源製造的領先地位已難以憾動，更直言美國正將未來最重要的產業拱手讓予中國。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-14 14:15 HKT
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
2小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
2026-04-14 12:21 HKT
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮（示意圖）
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
9小時前
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 記者實測 $5400入住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
02:40
星島申訴王 | 記者實測$5400租住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
放蛇直擊
8小時前
青年由一樓廁所窗爬出單位期間失足墮平台。梁國峰攝
00:43
屯門黃金海岸21歲青年單位廁所門壞遭反鎖 爬出窗失足墮下受傷
突發
7小時前