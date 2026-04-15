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耶倫憂階段性通脹 今年仍有望減息 斥白宮干預儲局 美恐淪為「香蕉共和國」

宏觀經濟
更新時間：12:19 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-15 HKT

中東戰事衝擊全球能源供應，美國聯儲局前主席耶倫出席滙豐全球投資峰會時指出，當前全球經濟正遭遇局部能源供應衝擊，即使在最樂觀場景下，全球油價上漲也將引發階段性通脹高企，且衝擊已蔓延至液化天燃氣、化肥、航運成本等多個領域。她預計，聯儲局會在今年稍後時間減息，但現時局勢不可預料，「很多事情都有可能」，將減息決策上將非常謹慎。

聯儲局不太可能加息

現時聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘水平，耶倫指，目前聯邦公開市場委員會（FOMC）內部意見分歧，長期通脹預期仍低且穩定，短期預期略有上升但尚不憂慮。她指，中東衝突前，聯儲局貨幣政策定位良好，若通脹不下降，當局可以不減息；若通脹如預期下降，則可以降回中性水平，以及勞動市場較預期疲弱，甚至可以減息兩次。她又稱，雖不能排除有加息的可能，但不太可能會發生。

她續指，通脹因關稅轉嫁影響，需要6至9個月消退，雖勞工市場職位增長放緩，但移民減少亦令勞動力供應減少，整體亦穩定。

白宮干預已突破常規

美國通脹在過去5年高於2%的目標區間，耶倫指，下任主席提名人沃什素有「通脹鷹派」聲譽，沃什若上任，其政策主張與特朗普政府的低利率訴求可能形成衝突，而當前白宮對聯儲局的干預已突破常規，若干預持續，對美國經濟的威脅正日益增加，恐面臨淪為「香蕉共和國（Banana Republic）」（即腐敗、受強大勢力操控的國家）的風險。

明確反對「中美脫鈎」

美元方面，她認為，美元地位的長期穩固依賴美國宏觀經濟政策的可信度，若通脹失控或聯儲局獨立性持續受損，可能削弱全球對美元的信心，但目前尚未出現足以替代美元的貨幣選項，穩定幣的發展亦大機會以美元為基礎，進一步鞏固其儲備貨幣地位。

中美經貿關係方面，耶倫明確反對「中美脫鈎」，強調兩國貿易與投資聯繫深度互補，應予以維護和發展。

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