油價飆升 全球石油需求疫情以來首跌 國際能源署料每日需求少8萬桶

國際能源署（IEA）表示，受到中東衝突推高油價，全球石油需求今年將出現自2020年疫情以來首次下跌，原先預期的增長已被完全抹去，最新估計每日需求將減少8萬桶。

IEA在月報中指出，伊朗戰事已徹底顛覆全球石油消費前景，隨着供應短缺及高油價持續，需求破壞將進一步擴散。報告提到，關鍵航道霍爾木茲海峽的石油流量受阻，導致原油及航空燃油、柴油、汽油等成品油價格急升，消費者壓力加劇，需求亦受拖累。

霍爾木茲流量大減

IEA形容，今次霍爾木茲海峽受阻是史上最大規模的供應中斷。根據該機構數據，經霍爾木茲海峽運輸的原油及成品油流量已降至每日380萬桶，遠低於危機前約2,000萬桶，相當於全球供應約兩成。

受沙特阿拉伯、伊拉克、阿聯酋及科威特被迫停產影響，上月全球石油供應每日急跌1,010萬桶，跌幅約9%。此外，美國總統特朗普宣布對進出伊朗港口船隻實施封鎖措施，亦於周一生效。

釋出4億桶戰略儲備

為壓抑不斷飆升的能源成本，的IEA上月協調美國、日本及德國等成員國，合共釋出破紀錄4億桶緊急石油儲備。

原預測增長已全數蒸發

IEA最新報告顯示，原先預期全球石油需求每日增加73萬桶的增幅已全數消失，現時改為預測每日小幅收縮8萬桶。IEA執行董事Fatih Birol周一亦表示，原油期貨尚未完全反映今次危機的嚴重程度，但預料很快會作出調整。

IEA指出，石化原料至今為止最直接地受到戰事影響，霍爾木茲海峽受阻已令亞洲供應鏈陷入混亂。該機構基準情境假設中東石油常規流量可於年中前大致恢復正常，但同時亦提出較長時間中斷的情境，警告屆時全球能源市場及經濟體在未來數月都要準備面對重大衝擊。