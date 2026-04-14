Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價飆升 全球石油需求疫情以來首跌 國際能源署料每日需求少8萬桶

宏觀經濟
更新時間：17:56 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:56 2026-04-14 HKT

國際能源署（IEA）表示，受到中東衝突推高油價，全球石油需求今年將出現自2020年疫情以來首次下跌，原先預期的增長已被完全抹去，最新估計每日需求將減少8萬桶。

IEA在月報中指出，伊朗戰事已徹底顛覆全球石油消費前景，隨着供應短缺及高油價持續，需求破壞將進一步擴散。報告提到，關鍵航道霍爾木茲海峽的石油流量受阻，導致原油及航空燃油、柴油、汽油等成品油價格急升，消費者壓力加劇，需求亦受拖累。

霍爾木茲流量大減

IEA形容，今次霍爾木茲海峽受阻是史上最大規模的供應中斷。根據該機構數據，經霍爾木茲海峽運輸的原油及成品油流量已降至每日380萬桶，遠低於危機前約2,000萬桶，相當於全球供應約兩成。

受沙特阿拉伯、伊拉克、阿聯酋及科威特被迫停產影響，上月全球石油供應每日急跌1,010萬桶，跌幅約9%。此外，美國總統特朗普宣布對進出伊朗港口船隻實施封鎖措施，亦於周一生效。

釋出4億桶戰略儲備

為壓抑不斷飆升的能源成本，的IEA上月協調美國、日本及德國等成員國，合共釋出破紀錄4億桶緊急石油儲備。

原預測增長已全數蒸發

IEA最新報告顯示，原先預期全球石油需求每日增加73萬桶的增幅已全數消失，現時改為預測每日小幅收縮8萬桶。IEA執行董事Fatih Birol周一亦表示，原油期貨尚未完全反映今次危機的嚴重程度，但預料很快會作出調整。

IEA指出，石化原料至今為止最直接地受到戰事影響，霍爾木茲海峽受阻已令亞洲供應鏈陷入混亂。該機構基準情境假設中東石油常規流量可於年中前大致恢復正常，但同時亦提出較長時間中斷的情境，警告屆時全球能源市場及經濟體在未來數月都要準備面對重大衝擊。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
23小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前