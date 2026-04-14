內地首季美元計價出口按年升14.7% 進口升22.7%

內地海關總署公佈，今年首季以美元計價出口按年增長14.7%，進口按年增長22.7%，貿易順差2,643.3億美元。單計3月，以美元計價出口按年增長2.5%，低過市場預期；進口按年增長27.8%，高過市場預期。貿易順差511.3億美元。

以人民幣計價方面，首季貨物進出口總值錄11.84萬億元（人民幣，下同），按年增15%，首次超過11萬億元。其中，出口總值錄6.85萬億元，按年增長11.9%；進口總值錄4.99萬億元，創歷史同期新高，按年增長19.6%。

海關總署副署長王軍表示，今年首季進出口總值已連續12個季度保持在10萬億元以上，增速自2022年四季度以來，亦重回兩位數增長；同時，對歐盟等發達經濟體的進出口整體保持增長，對東盟、拉美、非洲等地區進出口增速都在兩位數以上，多元化市場格局讓外貿根基紮實穩固。