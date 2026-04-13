去年本港資產管理規模按年增長13％至超過35萬億元 淨資金流入總額逾7000億元

財庫局局長許正宇出席在香港投資基金公會晚會致辭時表示，根據去年發布的最新年度調查，受惠於淨資金流入總額超過7000億元，按年大增81%，本港的的資產管理規模去年按年強勁增長13％，總額超過35萬億元，上述增幅相當於本地生產總值（GDP）的11倍，同時這股良好勢頭持續至今，去年香港註冊成立的證監會認可基金錄得3570億元的淨資金流入，按年大幅增長1.19倍，其中資金超過一半來自中國內地及香港以外的投資者，這顯示彰顯了香港作為國際資本在亞洲的主要資產及財富管理中心的地位。

去年香港另類投資及私募股權排規模亞洲第二

許正宇續說，同樣對另類投資及私募股權增長感到鼓舞，香港現時擁有超過650家私募股權公司，截至去年年底管理的資產總額達2310億美元在亞洲排名第二，同時也在鞏固香港作為亞洲最大跨境財富管理中心的地位，並預期香港的排名很快將躍升為全球第一。

當局已推出一系列針對措施

許正宇進一步透露，為了維持本港基金市場的上升勢頭和優勢，政府和監管機構推出了一系列針對性的政策措施，包括去年2月，證監會發出通函，釐清主要投資於私募資產的封閉式基金的認可監管要求。作為配套，強制性公積金計劃管理局去年5月亦已釐清，強積金基金可投資於獲批准並上市的私募股權基金，進一步擴大這些基金的潛在投資渠道。同時亦正在優化適用於基金、單一家庭辦公室及附帶權益的稅務優惠制度等。

許強調，當局繼續透過優化監管、擴大投資者基礎、豁免房地產投資信託基金單位轉讓的印花稅等，以提升香港的競爭優勢，並鞏固作為領先國際資產及財富管理中心的地位。