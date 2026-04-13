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內地3月新增人民幣貸款2.99萬億 遜預期 M1M2增速回落

宏觀經濟
更新時間：18:27 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:27 2026-04-13 HKT

中國人民銀行公布，今年首季人民幣貸款增加8.6萬億元（人民幣，下同），按此計算，3月單月新增貸款2.99萬億元，低於預期的3.4萬億元。

分部門看，住戶貸款增加2967億元，當中短期貸款減少1640億元，中長期貸款增加4607億元；企（事）業單位貸款增加8.6萬億元，當中短期貸款增加4.13萬億元，中長期貸款增加5.42萬億元，票據融資減少1.1萬億元；非銀行業金融機構貸款減少3680億元。

截至3月末，人民幣貸款餘額280.51萬億元，按年增長5.7%。本外幣貸款餘額284.51萬億元，按年增長5.7%。

M2按年增長8.5% M1增長5.1%

貨幣供應方面，3月末廣義貨幣（M2）餘額353.86萬億元，按年增長8.5%，漲幅較2月回落0.5個百分點；狹義貨幣（M1）餘額119.32萬億元，按年增長5.1%，漲幅較上月回落0.8個百分點；流通中貨幣（M0）餘額14.71萬億元，按年增長12.5%。

首季人民幣存款增13.73萬億 住戶存款增7.68萬億

存款方面，首季人民幣存款增加13.73萬億元。其中，住戶存款增加7.68萬億元，非金融企業存款增加2.68萬億元，財政性存款增加4606億元，非銀行業金融機構存款增加2.03萬億元。

首季社融增量14.83萬億 政府債券淨融資3.54萬億

初步統計，今年一季度社會融資規模增量累計為14.83萬億元，比上年同期少3545億元。當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.9萬億元，按年少增7960億元；企業債券淨融資1.05萬億元，按年多5213億元；政府債券淨融資3.54萬億元，按年少3303億元；非金融企業境內股票融資1173億元，按年多211億元。

截至3月末，社會融資規模存量為456.46萬億元，按年增長7.9%，增速較上月回落0.3個百分點。

潘功勝：貨幣政策保持寬鬆 流動性充裕

人民銀行行長潘功勝在2026中國發展高層論壇上表示，當前中國社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。人行將綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等多種工具，保持流動性充裕，平衡好短期與長期、支持實體經濟與金融體系健康等關係。

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