美封鎖海峽刺激油價飆7% 特朗普稱中期選舉前或續高企 分析料市場逐漸適應

隨著美國周末與德黑蘭談判破裂，特朗普隨即宣佈封鎖霍爾木茲海峽，導致油價飆升，其中紐約期油暫升近8%，報104.2美元；布蘭特期油亦升逾7%，報102.11美元。美國中央司令部表示，美軍將於周一上午開始實施封鎖，封鎖僅適用於進出伊朗港口的船隻。

據CNN分析，特朗普此次封鎖霍爾木茲海峽，旨在切斷伊朗透過收取油輪過路費及日均出口約185萬桶原油，從而獲取戰爭資金的途徑；儘管此舉可能引發全球油價飆升，特朗普政府仍願承擔油氣價格上漲的風險，試圖藉此對伊朗最大化施壓，迫使戰爭結束。另外，特朗普周日亦表示，石油和汽油價格可能在11月中期選舉之前保持高位。

IMF下調全球增長預測

另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva表示，受伊朗戰事影響，IMF將下調全球經濟增長預期，幅度取決於衝突持續時間，以及各項生產恢復至戰前水準的速度。她亦指出，即便停火協定得以維持，全球物價也需要一段時間才能回落至美以對伊朗開戰前的水準。

對於市場走勢，IG International市場分析師Fabien Yip表示，市場正逐漸適應標題消息帶來的劇烈波動。他預料，指數眼下不太可能再次測試近期低點，但若伊朗展開報復，且美國重啟先前摧毀伊朗文明的計劃，局勢或會急劇惡化。

「風險消化後成背景噪音」

VanEck跨資產策略師Anna Wu指出，市場開始愈發相信，油價衝擊並非短暫擾動，而是可能長期維持高位；此番油價回升則更像是技術性反彈，此前停火消息公佈當日油價曾暴跌17%。

Anna Wu續稱，在此背景下，隨著市場適應新的價格區間，股市表現可能較為抗跌。 這種動態類似投資者此前應對關稅風險的方式，先出現一次集中「重新定價」，隨後在最壞情形被市場消化後，風險因素逐漸淡出成為背景噪音。

彭博經濟分析團隊則認為，對全球經濟與市場而言，最新事態發展將焦點重新轉向下行風險，包括油價上漲、對經濟增長的更大打擊，以及通脹壓力加劇。