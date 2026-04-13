Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美封鎖海峽刺激油價飆7% 特朗普稱中期選舉前或續高企 分析料市場逐漸適應

宏觀經濟
更新時間：10:10 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:10 2026-04-13 HKT

隨著美國周末與德黑蘭談判破裂，特朗普隨即宣佈封鎖霍爾木茲海峽，導致油價飆升，其中紐約期油暫升近8%，報104.2美元；布蘭特期油亦升逾7%，報102.11美元。美國中央司令部表示，美軍將於周一上午開始實施封鎖，封鎖僅適用於進出伊朗港口的船隻。

據CNN分析，特朗普此次封鎖霍爾木茲海峽，旨在切斷伊朗透過收取油輪過路費及日均出口約185萬桶原油，從而獲取戰爭資金的途徑；儘管此舉可能引發全球油價飆升，特朗普政府仍願承擔油氣價格上漲的風險，試圖藉此對伊朗最大化施壓，迫使戰爭結束。另外，特朗普周日亦表示，石油和汽油價格可能在11月中期選舉之前保持高位。

IMF下調全球增長預測

另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva表示，受伊朗戰事影響，IMF將下調全球經濟增長預期，幅度取決於衝突持續時間，以及各項生產恢復至戰前水準的速度。她亦指出，即便停火協定得以維持，全球物價也需要一段時間才能回落至美以對伊朗開戰前的水準。

對於市場走勢，IG International市場分析師Fabien Yip表示，市場正逐漸適應標題消息帶來的劇烈波動。他預料，指數眼下不太可能再次測試近期低點，但若伊朗展開報復，且美國重啟先前摧毀伊朗文明的計劃，局勢或會急劇惡化。

「風險消化後成背景噪音」

VanEck跨資產策略師Anna Wu指出，市場開始愈發相信，油價衝擊並非短暫擾動，而是可能長期維持高位；此番油價回升則更像是技術性反彈，此前停火消息公佈當日油價曾暴跌17%。

Anna Wu續稱，在此背景下，隨著市場適應新的價格區間，股市表現可能較為抗跌。 這種動態類似投資者此前應對關稅風險的方式，先出現一次集中「重新定價」，隨後在最壞情形被市場消化後，風險因素逐漸淡出成為背景噪音。

彭博經濟分析團隊則認為，對全球經濟與市場而言，最新事態發展將焦點重新轉向下行風險，包括油價上漲、對經濟增長的更大打擊，以及通脹壓力加劇。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前