《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊

二、美國模式：美元霸權的過度特權

美國能夠承受超高債務而不爆發危機，根本原因在於美元的「過度特權」（Exorbitant Privilege）。這一特權由四個相互強化的支柱構成：

1. 全球儲備貨幣地位。全球央行外匯儲備中美元佔比接近六成，各國為穩定匯率必須持續配置美債。這種結構性需求與美國短期財政狀況脫鉤，只要美元體系不動搖，美債就擁有制度性需求。

貿易與定價貨幣網絡。 石油、大宗商品以美元計價，國際貿易結算中美元比例遠超美國貿易份額。這一網絡效應自我強化，改變格局需要重構全球貿易基礎設施。

2. 安全港資產屬性。危機時刻資本湧入美債避險，2008年金融危機源於美國，資金卻從全球各地流入美元資產。美債市場的深度與流動性，使其在動盪中反而強化地位。

3. 本幣債務與貨幣發行權。聯邦債務全部以美元計價，美聯儲擁有最終發行權，理論上不存在本幣違約可能。

4. 四重特權疊加，使美國擁有遠超一般國家的債務邊界。高債務帶來的不是償付危機，而是效率損耗與分配矛盾。美國從未真正償還本金，依靠「借新還舊」與美元貶值稀釋實際負擔，本質是將成本轉嫁給全球債權人。

但這美國模式不可複製。人民幣國際化程度有限，資本賬戶未完全開放，中國無法像美國那樣依靠全球資本虹吸能力支撐債務擴張。簡單模仿美國路徑，將陷入匯率危機與資本外逃的陷阱。

三、日本模式：內債閉環的安全孤島

日本債務率更高但風險更低，核心是內債主導的封閉循環：

1. 內債結構閉環。國債90%以上由國內投資者持有，政府債務是國內部門間的債權債務關系，利息回流國內，不形成對外支付義務。

2. 高儲蓄支撐閉環。家庭與企業長期高儲蓄，金融資產充裕，持續吸收國債發行，無需依賴海外資本。

3. 經常賬戶盈餘閉環。長期貿易順差，全球最大凈債權國，海外投資收益成為重要收入來源。

4. 央行協同閉環。收益率曲線控制（YCC）將利率壓至零附近，央行持有國債利潤上繳財政，降低實際融資成本。

這一模式使日本避免主權債務危機，但代價高昂：僵屍企業大量存續，創新活力衰退，「失去的三十年」未能形成新質生產力。日本的高債可持續，是「以時間換空間」的被動選擇，而非主動的增長戰略。

更關鍵的是，日本模式同樣難以複制。中國儲蓄率雖高，但人口老齡化加速，儲蓄率下降趨勢明顯；經常賬戶順差收窄，海外資產規模有限；若效仿日本長期低利率，將加劇金融抑制與資源配置扭曲。

四、發展中國家的債務陷阱：無特權的脆弱性

絕大多數新興市場不具備美日式結構性條件，債務承受能力極低：

1. 外幣債務原罪。本幣信用不足，只能借入美元債務，償債能力依賴出口與資本流入，匯率貶值瞬間放大債務負擔。

2. 外部融資依賴。國內金融市場淺薄，依賴跨境資本，外資順周期流動引發「流入—繁榮—外流—危機」的惡性循環。

3. 風險溢價高企。制度薄弱、治理不足，全球收緊時首當其沖，融資成本驟升，再融資窗口關閉。

4. 拉美債務危機、亞洲金融危機、阿根廷反覆違約、斯里蘭卡破產，本質都是缺乏特權條件下盲目舉債的惡果。世界銀行研究表明：發展中國家外債/GDP超過30%、短期外債超過外匯儲備時，危機概率指數級上升。

這些教訓被傳統思維過度解讀，成為「債務恐懼」的依據。但關鍵在於區分：危險的是外幣債務與短期外債，而非本幣長期債務；致命的是消費性支出與腐敗浪費，而非生產性投資。

五、中國定位：具備優勢但需創新路徑

中國擴大國債的戰略抉擇，必須基於對自身條件的清醒認知：

1. 與美日的共性優勢。高儲蓄率（45%左右）、內債主導（外債佔比極低）、經常賬戶穩健、經濟基本面強勁，債務融資以內源性為主，具備擴大國債的天然優勢。

2. 與美日的關鍵差異。無全球儲備貨幣地位，無法全球虹吸資本；央行獨立性有法律邊界，《中國人民銀行法》禁止直接認購國債；處於中等收入階段，需警惕「中等收入陷阱」。

3. 發展中國家的共性約束。人均GDP仍處中等水平，部分地方隱性債務透明度低，金融市場深度不足。

這一獨特定位要求中國走第三條道路：既非美國式全球霸權依賴，也非日本式封閉僵化循環，更非新興市場不計後果的舉債沖動。核心原則是：

1. 中央加槓桿替代地方無序擴張。赤字增量全部由中央承擔，避免地方債務風險累積，提升資金配置效率。

2. 生產性投資替代消費性透支。投向科技、基礎設施、人力資本，形成資產與增長能力，而非純福利消耗。

3. 內債閉環隔絕外部衝擊。嚴格控制外債，依靠國內高儲蓄支撐，避免匯率與資本流動風險。

4. 績效導向確保資金效率。項目全生命周期管理，設定專利轉化率、產業帶動率等KPI，杜絕低效重複建設。

六、結語：債務是國運映射，更是未來投資

歸根結底，債務是國家信用的變現，是國運與綜合實力的貨幣映射。美國債務特權來自科技、軍事、金融與全球秩序的綜合霸權；日本債務韌性來自高儲蓄、制造業競爭力與社會穩定；新興市場債務脆弱性，來自貨幣信用不足與結構依賴外部。

中國擁有高儲蓄、內債主導、經常賬戶穩健等核心優勢，具備適度擴大國債的堅實基礎。2026年赤字率4%、超長期特別國債1.3萬億元的安排方向正確，但考慮到房地產調整帶來的需求缺口與技術升級的資金需求，力度仍應進一步提升。