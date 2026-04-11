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霍爾木茲海峽封鎖6周 2萬被困海員現人道危機 油輪駛出波斯灣受阻 分析料通行仍無期

宏觀經濟
更新時間：17:23 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:23 2026-04-11 HKT

美伊雙方本周末展開外交談判，華盛頓表示停火的前提是霍爾木茲海峽通航，據報自周四早上以來，僅9艘船隻通過該海峽，其中5艘駛出波斯灣，4艘駛入，反映霍爾木茲海峽仍幾近封鎖。這場戰爭除了威脅全球航運供應鏈的穩定，據國際海事組織（IMO）數據，現時仍有約2000艘船滯留在波斯灣，合共超過2萬名海員受困，據報船上的新鮮蔬菜和用水即將耗盡，不少海員已出現精神問題。

據聯合國國際海事組織（IMO）的資料，自2月底戰爭爆發以來，霍爾木茲海峽內已有19艘船遭到襲擊，造成10名海員死亡，8人受傷。據英國《衛報》報道，不少海員因為被困長達六周，心理上已到了極限。一名油輪船員向該報表示，他的油輪停泊在阿聯酋海岸外，清楚地看到不到兩周前被伊朗導彈擊中燃燒的科威特油輪。

九成船員拒絕出航

這名海員坦言，早在一個月前已遞交辭職信，「我已經告訴船長，我不願意航行穿越海峽。這完全是關乎安全。」他指同一艘油輪上，約九成船員持相同態度，要求行使拒絕航行的權利。

他又說，一名船員已出現精神崩潰，同事要定期檢查他的狀況，並相信海峽上其他油輪的船員也出現精神問題，「因為這種局勢帶來的壓力。海員支援熱線試圖幫助，但我們從一開始就知道這是不夠的。」

新鮮蔬菜用水將耗盡

自衝突開始以來，國際運輸工人聯合會（ITF）已接到約1000份來自300艘船的海員詢問。約20%的人要求遣返，其他則關心薪酬或燃料、食物和水等基本供應。據報在長時間被困下，不少船隻上的新鮮蔬菜和洗浴用水即將耗盡，即使尋求補給也極其困難且昂貴。

在最近距離僅幾英里的科威特Al-Salmi油輪遭襲後，這名海員第一次撥打了求助熱線，「我有點不堪重負，不確定自己能否處理這種感覺。對我來說，重要的是不要讓別人看到我哭。能把所有情緒向陌生人傾訴，確實有幫助。」他坦言，經歷今次事件後，「我已經沒有心理狀態去完成任何高強度的任務。這是我一生中最艱難的情況」，不確定自己未來能否重投海員工作。

相關文章：據報伊朗限制每日最多15艘船隻 通過霍爾木茲海峽

霍爾木茲海峽是全球能源與貨物運輸要道，現時的封鎖狀態不僅令海員陷入人道危機，更令世界經濟承受巨大壓力，因全球約20%的石油和天然氣供應經由此地，故即使美伊展開停火談判，但由於海峽未回復通行，油價仍在高位震盪，布油周五收報每桶95.2美元，紐油則報96.57美元。

沙地能源設施仍遭攻擊

即使美伊暫時停火，沙地阿拉伯國家通訊社周四引述該國能源部官員指，利雅得、東部省以及延布工業城的生產、運輸、煉油、石化和發電設施，近期仍遭到打擊，襲擊對象包括東西輸油管道的一座泵站。

Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally周五接受彭博訪問時表示，沙地仍在遭受來自伊朗的打擊，衝突仍在繼續，航運尚未恢復。「我對霍爾木茲海峽通行真正恢復的預期很低。」

超大型油輪未能駛離

彭博報道指，自周四早上以來，有兩艘與伊朗相關且遭美國制裁的油輪、兩艘散貨船和一艘貨櫃船被觀察到駛離波斯灣。而周五早上，唯一一艘進入海灣的船是一艘與中國有關的散貨船。同時，過去兩天有數艘滿載（裝載能力約200萬桶）的超大型油輪駛向該水道，但沒有一艘能夠駛出波斯灣。

相關文章：據報中國批准動用商業石油儲備 應對能源短缺危機

 

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