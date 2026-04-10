聯儲局主席候選人沃什聽證會延期 財務披露未齊 配偶淨資產19億美元

據CNBC引述消息報道，聯儲局主席候選人沃什（Kevin Warsh）原定於4月16日出席參議院銀行委員會的聽證會，惟有關安排已被推遲。報道指，委員會至今仍未收到沃什所需提交的相關文件，包括財務披露資料。

根據委員會規則，聽證會舉行前需提前一週通知，且委員會需先收集提名人的相關文件。報道指，銀行委員會尚未收到沃什的相關文件。委員會尚未正式發出聽證會通知，而發出通知的截止日期為周四。

沃什的財務狀況可能較一般提名人更為複雜。沃什妻子為雅詩蘭黛（Estée Lauder）繼承人Jane Lauder，據《福布斯》估算，簡·勞德的淨資產約為 19 億美元。沃什在 2006年獲提名首次進入聯儲局時提交的財務披露文件顯示，其名下列有近1,200項資產，其中絕大多數由其妻子持有。

曾於德魯肯米勒家辦工作

另外，自2011年離開聯儲局以來，沃什在著名投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的家族辦公室工作15年，期間主導對包括Palantir等科技公司的風險投資。

美國總統特朗普於今年1月宣布提名沃什接替主席鮑威爾，鮑威爾作為聯儲局最高負責人的任期將於5月15日屆滿。美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接受採訪時表示，他「高度有信心」沃什將在鮑威爾主席任期結束前完成上任。

儘管特朗普政府似乎對沃什的確認程序充滿信心，但報道指出，除非北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）解除對有關提名的封鎖，否則沃什即使完成聽證，後續確認程序亦難以順利推進。

以「撤回對鮑威爾刑事調查」為條件

蒂利斯早前表明，除非司法部撤回對鮑威爾的刑事調查，否則不會投票支持任何聯儲局提名人。蒂利斯與鮑威爾均認為，有關調查帶有政治動機，目的在於削弱聯儲局獨立性。

另外，哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅表示，計劃繼續推進該項調查，意味圍繞鮑威爾的政治及司法風波短期內未必平息，亦令沃什在聽證會後的確認前景更添陰霾。