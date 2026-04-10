美FCC擬再推限制 禁中國電訊商在美設立數據中心

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，擬禁止中國移動（0941）、中國電信（0728）及中國聯通（0762）三大中國電訊商，在美國設立及營運數據中心，並禁止在美國營運的電訊商與中國電訊商連線。FCC計劃在4月30日的會議，就此提案進行初步表決。

同步禁止電訊業者與使用華為中興設備企業互連

FCC表示，考慮禁止電訊業者與安裝列入清單公司設備的企業互連，清單公司當中包括設備製造商華為及中興通訊（0763）。FCC亦考慮禁止提供美國電訊服務的範圍，擴展至國家安全清單上公司的部分附屬機構。

FCC指出，4月30日會表決另一項提案，禁止所有經中國實驗室測試供美國使用的電子設備，包括電腦、智能手機及相機。

中國駐美國大使館回應時表示，中國「一貫反對過度解讀國家安全概念，以及濫用國家權力打壓中國企業」。

FCC近年已禁止中國三大電訊商在美國營運。於2019年FCC拒絕中國移動申請提供美國電訊服務，2021年撤銷中國聯通、太平洋網絡及全資子公司ComNet在美國營運授權，2022年撤銷中國電信美洲公司營運授權。

去年12月，FCC禁止美國入口所有中國製新型無人機，今年3月禁止入口中國製新型消費型路由器。