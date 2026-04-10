中國3月CPI升1% PPI升0.5%終止41個月下跌
更新時間：10:04 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:04 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:04 2026-04-10 HKT
國家統計局公佈，內地3月份全國居民消費價格（CPI）按年升1%，按月則跌0.7%，主要受食品和服務價格季節性回落影響。而扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1%。受國際大宗商品價格快速上行、內地部分行業供需關係改善等因素影響，全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上升0.5%，是連續下降41個月後首次上漲。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟指，全國CPI按月繼續保持溫和上漲，漲幅略有回落至1%。當中，汽油價格由降轉漲，上漲3.8%，影響CPI同比上漲約0.11個百分點。
全國PPI按月由上月的下降0.9%轉為上漲0.5%，為連續下降41個月後首次上漲。她指，國際輸入性因素影響相關行業價格上漲或降幅收窄；內地部分行業供需關係改善，價格有所上行。
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