股市反彈 全球500大富豪身家暴漲2650億美元

全球股市在美伊停火消息刺激下大升，道指高收1325點創一年來最佳。股市反彈推動下，全球500大富豪身家單日暴漲2,650億美元。

500大富豪身家暴漲幅度 創歷史第二高

全球500大富豪身家單日暴增2650億美元，創彭博億萬富豪指數單日升幅第二高紀錄。史上最大增幅於一年前出現，當時特朗普宣布暫緩實施關稅90日，刺激500大富豪身家單日急增3,040億美元。

在股市大反彈加上發表新AI模型「Muse Spark」消息推動，META執行長朱克伯格 (Mark Zuckerberg)身家單日暴增128億美元，成為500大富豪中單日身家升幅冠軍。

LVMH掌舵人Bernard Arnault及Google共同創始人Larry Page，身家單日增加80億美元。彭博億萬富豪指數中，共有61位富豪身家上漲10億美元。

今年身家蒸發失地仍未收復

不過周三的身家大反彈，仍未足以抵銷富豪今年身家所受衝擊。年初至今全球500大富豪財富仍然蒸發388億美元。

現時美伊停火仍未達成書面協議，以色列再次對黎巴嫩發動襲擊，伊朗外長AbbasAraghchi表示，美國必須在「停火」與「透過以色列延續戰爭」之間作出選擇，伊朗並再次限制船隻通過霍爾木茲海峽，在停火破裂風險下，全球富豪或再面臨新一波身家蒸發危機。