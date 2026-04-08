IATA警告航空燃油價格短期難回落 預計供應恢復需時數月

美國與伊朗達成一項附帶條件的兩週停火協議，其中包括重新開放霍爾木茲海峽。全球油價應聲大幅下跌，紐約原油期貨狂瀉超過15%，報95.49美元。惟國際航空運輸協會（IATA）的負責人Willie Walsh表示，鑒於中東煉油能力中斷，即使霍爾木茲海峽重新開放，航空燃油的供應和價格仍需數月時間才能恢復正常。

油價仍將在高位 且航空業將提價

Willie Walsh認為，雖然原油價格預計將回落，但由於中東地區煉油設施在衝突期間受到影響，航空燃油成本短期內仍將維持在較高水位，很難說航空燃油供應需要多長時間才能恢復，但「這不會很快發生」。他亦指，過去的經驗表明，航空業將通過提高機票價格來應對燃油價格上漲，「是不可避免的」。

Willie Walsh解釋，中東是全球成品油供應的重要樞紐，不僅供應航空燃油，亦涵蓋其他石油產品，即使海峽恢復暢通，要將供應恢復至所需水平，仍需耗時數月，若原油供應逐步恢復，中國與南韓預料將重啟成品油出口。

EIA：海峽開放後燃油價格或持續上漲

另外，美國能源資訊署（EIA）警告稱，即便霍爾木茲海峽重新開放，燃油價格仍可能在未來數月持續上漲。 該機構指出，即便戰爭結束，霍爾木茲海峽石油運輸完全恢復仍需數月，在石油運輸全面恢復、中東產油國產量恢復正常前，油價將持續高企。