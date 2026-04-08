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鱷王警告美伊衝突恐變世界大戰 5年內爆發機率逾50% 質疑市場3大假設

宏觀經濟
更新時間：17:02 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:02 2026-04-08 HKT

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）發文警告，指美國、以色列與伊朗之間的衝突並非單一事件，而是一場更大規模世界大戰的一部分，且短期內不會結束。他預計，未來5年至少爆發一宗重大多區域衝突機會率超過50%。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）預計，未來5年至少爆發一宗重大多區域衝突機會率超過50%。
全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）預計，未來5年至少爆發一宗重大多區域衝突機會率超過50%。

「戰爭快結束」存低估風險

達里奧更對一些市場普遍預設提出質疑，其一是「戰爭很快結束、一切恢復正常」的市場預期，認為存在低估風險；其二是「霍爾木茲海峽關閉對中國造成明顯衝擊」的判斷並不成立，因其擁有豐富的能源，如煤炭和太陽能，以及龐大的石油儲備（約夠90至120天用量）；其三則是即使美國軍力最強，卻是擴張最過度、長期承受戰爭代價能力最弱的一方。

他引述其對500年歷史周期研究指出，當前局勢與1913至1914年及1938至1939年高度相似，正處於從「戰前對抗」向「戰中實戰」過渡的關鍵階段，更強調衝突在這一階段的典型走向是升級而非緩和。

「霍爾木茲海峽關閉對中國造成明顯衝擊」的判斷並不成立，因其擁有豐富的能源，如煤炭和太陽能，以及龐大的石油儲備（約夠90至120天用量）。路透社
「霍爾木茲海峽關閉對中國造成明顯衝擊」的判斷並不成立，因其擁有豐富的能源，如煤炭和太陽能，以及龐大的石油儲備（約夠90至120天用量）。路透社

下階段各國料要求高度忠誠

他認為，當帝國過度擴張時，往往會進入一個「大周期」（Big Cycle），而且目前正處於第九階段，特徵是「多個戰場的衝突愈來愈同時發生」；下一階段將是各國要求國內高度忠誠，並壓制反對聲音；接著是經濟動盪加劇，直到最終出現勝利者並建立新的世界秩序。

多項指標已顯示，全球正處於貨幣體系、部分國內政治體制，以及全球地緣政治秩序崩解的階段。他建議投資者在衝突升高或不確定性浮現之際，建立有效的指標並遵循，具有極高價值。

這場世界大戰不會很快結束

達里奧又指，多數人往往只關注當下吸引目光的事件，例如伊朗局勢，卻忽略了更宏觀、更重要、且正在長期演變的因素。就目前而言，雖然最重要的是美以伊戰爭，但這只是我們身處其中的世界大戰的一部分，而這場世界大戰不會很快結束。

他提到，各種衝突正同時爆發，例如俄烏衝突；以色列—加薩—黎巴嫩—敘利亞戰爭；也門—蘇丹—沙地阿拉伯—阿聯酋戰爭，這場戰爭也牽涉到科威特、埃及、約旦和其他相關國家；以及以美—海灣合作委員會—伊朗戰爭。此外，大多數國家也捲入了其他激烈的非軍事戰爭，例如貿易戰、經濟戰、資本戰、技術戰和地緣政治影響力戰爭。

就目前而言，雖然最重要的是美以伊戰爭，但這只是我們身處其中的世界大戰的一部分，而這場世界大戰不會很快結束。美聯社
就目前而言，雖然最重要的是美以伊戰爭，但這只是我們身處其中的世界大戰的一部分，而這場世界大戰不會很快結束。美聯社

美長期承受戰爭代價能力弱

針對美國而言，雖然軍力最強，卻是擴張最為過度的大國，目前在70至80個國家擁有750至800個軍事基地，長期承受戰爭代價的能力最弱。他認為，過度擴張的大國無法成功在兩線或多線作戰，這將影響世界秩序演變。歷史表明，判斷哪國可能獲勝的最可靠指標，並非哪國最強大，而是哪國能夠承受最大的痛苦且持續最久。

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