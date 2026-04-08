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香港3月PMI近7個月首見收縮 中東戰火衝擊市場需求

宏觀經濟
更新時間：15:41 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:41 2026-04-08 HKT

本港商業景氣急轉弱，3月香港採購經理指數（PMI）錄得49.3，是7個月以來首次重回緊縮區間。編製指數的標普全球指出，中東戰火衝擊市場需求，產出與新增業務同時縮減，企業的悲觀情緒自去年7月以來最差。

標普全球表示，香港PMI經季節調整後，從2月的53.3、見35個月高位，下滑至49.3、屬50以下，反映商業景氣重回緊縮區間，幅度雖然輕微，卻是去年8月以來首次轉弱。

新增訂單及出口下滑 內地訂單仍連升

該機構指出，3月PMI指數下滑，多少反映企業的新增訂單減少，跌幅為9個月以來最大，整體不但顯著，還扭轉了連續5個月的強勁擴張期。受訪業者透露，中東戰事衝擊消費信心、股市表現和客戶消費意願，進而影響銷情。標普全球續指，3月的出口貿易跌幅亦相若，結束持續4個月的擴張期，不過來自中國內地的訂單需求卻反向而行，已連升6個月，升幅則見放緩並溫和。

悲觀情緒8個月以來最差

至於在評估未來一年業務時，標普全球指出，企業比2月更加看淡，而且3月的悲觀情緒自去年7月以來最差，多家受訪公司認為，中東戰火對全球造成影響。

企業料客戶需求未來數月疲弱

標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes表示，中東戰火衝擊市場需求，香港私營企業3月的產出和新增訂單同時緊縮，有別於今年首兩月的穩健增長，並指「處於反彈轉角位的商業信心，卻因企業預測客戶需求將於未來數月疲弱，故於3月潛入更深的緊縮區間。」

Fiddes續指，值得鼓舞的是，通脹壓力持續降溫，特別以採購價格較明顯，另外稱戰事有可能干擾市場和供應鏈運作，而多家企業預計供應商將會加價，於是在3月大幅增加採購，進一步補充庫存。

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