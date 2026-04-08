習特會前表態 美擬推動成立「美中貿易委員會」 強調談貿易先於投資

據彭博引述美國一位高級貿易官員指出，正推動成立美中貿易委員會，但同時淡化成立一個專注於雙邊投資機制的可能性，並可能是中國國家主席習近平和美國總統特朗普下月會晤時的重點。

研究一種機制以便合作

美國貿易代表格里爾（Katherine Greer）周二在一場次活動上表示，「我們正在研究一種機制，以便與中國合作，確定我們應該相互交易哪些非敏感商品，並掌握這些商品的流通情況」。他又指，「這樣你就能更好地談論更棘手的問題了」。

報道提到，在3月於巴黎舉行的貿易談判中，格里爾、美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰討論了成立貿易委員會的事宜，並為今年春季的「習特會」鋪平了道路。此次峰會最初定於3月31日至4月2日舉​​行，但由於2月底伊朗戰爭爆發而推遲，目前特朗普則計劃於5月14日至15日訪問北京。

重點討論關稅和貿易問題

在巴黎會談上，還談到了成立投資委員會，但格里爾表示這不太可能實現，因投資問題多屬個案性質，並非貿易問題般具體。他表示，或許中國在美國的投資，又或美國對中國企業的投資，會遇到一些阻礙或其他問題，但認為目前中美關係目前還不到需要討論投資項目的地步。

至於5月峰會重點預計將討論關稅和貿易問題，也可能宣布一些商業交易，包括討論中的中國從波音公司購買500架飛機。