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法國央行沽清美國庫存黃金 歐洲買回勁賺逾千億 行長強調非政治決定

宏觀經濟
更新時間：10:40 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:40 2026-04-08 HKT

繼土耳其央行及波蘭央行拋售黃金後，再有歐洲央行買賣黃金的消息。綜合媒體報道，法國央行於2025年7月至2026年1月期間，成功出售存放在美國的最後一批129噸黃金，約佔該國黃金總儲備的5%；不過，該行同步在歐洲市場購入等量黃金，獲得128億歐元（約1,170億港元）的資本收益。目前，法國所有黃金儲備均存放於巴黎。

行長：歐洲交易黃金標準更高

據悉，法國央行自2005年起，一直在逐步以符合國際標準的新金條替換舊有非標準金條。對於存放在美國的黃金儲備，該行未有選擇提煉及運輸存放在美國的黃金，而是趁金價高企時，透過26宗交易完成「一買一賣」操作，獲得了巨額利潤。

法國央行行長Villeroy de Galhau表示，將黃金轉移出美國並非出於政治動機，這是基於歐洲市場上交易的黃金標準更高，而購買新黃金較提煉現有庫存更為容易。

倘德國動手 全球儲備佈局或生變

不過，有報道指國家存放黃金的地點，往往能夠反映一些國對外關系及金融安全的信任度。雖然許多國家的黃金儲備長期以來都選擇存放在紐約，既是對美元霸權的認同，也是對美國金融體系的一種依賴，但隨着特朗普政府政策的動盪，已令越來越多國家開始懷疑這種信任。

另有報道指出，除了法國央行外，德國內部今年1月也掀起激烈討論，要不要將存放在美國的1,236噸黃金搬回本土，約佔其黃金儲備37%，並指原因為特朗普治下美國政策不可預測性的擔憂。一旦德國也動手，或會帶動更多歐洲國家跟進，屆時全球黃金儲備佈局將可能出現大變化。

相關文章：戰火下黃金竟失靈 土耳其央行三周內狂拋126.4噸黃金

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