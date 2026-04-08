內地樓市負資產風險增 傳國有銀行提供按揭寬限期
更新時間：10:13 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:13 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:13 2026-04-08 HKT
彭博引述知情人士報道，內地房地產市場持續低迷，樓價下跌導致數百萬宗按揭出現「資不抵債」（即負資產）的情況，增加銀行和業主損失風險，報道指多間國有銀行甚至透過提供按揭寬限期等方式降低樓市風險。另一方面，摩根士丹利輕微調低中國今年經濟增長預測0.1個百分點，至4.7%，以反映中國在通脹起點較低背景下的政策靈活性。
還款寬限期長達兩年
報道指出，多間國有銀行已主動聯繫資金緊張的借款人，並向他們提供長達兩年的按揭貸款還款寬限期。他們還表示，一些銀行正與客戶合作，幫助他們尋找房屋買家，而不是宣布違約並收回房產。
事實上，中國房地產市場低迷已進入第5年，此前樓市熱潮期間，買家舉債買樓，但樓價下跌後陷入尷尬處境。據私營部門數據，北京和上海等大城市的樓價已從高位下跌超過三分一，跌幅遠大於官方數據，而在低線城市樓價跌幅更為嚴重。
大摩降中國增長預測0.1百分點
另外，摩根士丹利輕微調低中國今年經濟增長預測，由預測增長4.8%，下調0.1個百分點至4.7%，並指在基線情景中，油價上漲將造成影響。
該行基線情景假設油價在第2季將維持在每桶110美元，之後將回落。該行又預計今年基線情景中國PPI為升1.2%，CPI為升0.8%。
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