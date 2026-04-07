特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動

美國總統特朗普已向伊朗發出最後通牒，要求其在美東時間周二晚上8時（即香港時間周三上午8時）前達成協議，並重新開放霍爾木茲海峽，否則將會在4小時內，動用武力摧毀伊朗境內所有橋樑與發電廠。另一方面，據彭博報道，美國總統特朗普正考慮奪取伊朗的石油控制權，並將此視為向中國施壓的潛在貿易籌碼。

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特朗普會否有進一步軍事行動，市場觀望氣氛濃厚，港股今日復市，分析料港股走勢會較波動，恒指支持位為24200點，阻力位為25500至26000點。此外，中國周五公布3月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國亦同日公布CPI，而香港周四（9日）公布上月外匯儲備。美國能源部能源情報署（EIA）亦會公佈月度短期能源展望報告。聯儲局公佈貨幣政策會議紀要，美國2月核心PCE物價指數年率，而農業農村部月度供需報告亦會於本周公布。

受中東戰事影響，能源價格飆升，市場普遍預期美國週五公佈的上月CPI數據，通脹將明顯走高。3月總體CPI環比漲幅料達0.9%，創2022年6月來新高。聯儲局最關注的通脹指標PCE，將於明天公佈，市場預計，2月核心PCE通脹環比有望由0.36%升至0.44%，增速則放緩0.1個百分點至3.0%。聯儲局將公佈3月中舉行的FOMC會議紀要，市場預期與會官員，傾向在中東局勢緊張下，在高度不確定性情況下維持觀望態度。鮑威爾曾暗示，只有當委員會看到隨着關稅影響消退、核心通脹上升時，才考慮忽略石油衝擊的問題。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，現時股市走勢由美伊戰爭主導，關鍵是會否有一方作出讓步，亦難以估計港股本周表現，但預計港股今日會較為波動，因伊朗會否開放霍爾木茲海峽的結果揭盅，恒指支持位為24200點，阻力位為25500至26000點。他指出，如果戰爭持續，股市難免繼續波動，觀乎伊朗的抵抗能力，以及美國經濟的韌性。

以能源作籌碼制衡中國

彭博昨日引述多名知情人士指，特朗普政府內部認為，中國作為全球最大的原油進口國，對能源供應有極大依賴。若能將伊朗的能源流納入美國的控制範圍，將可有效削弱中國在貿易談判中的地位。

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報道稱，特朗普本人在周一多次公開討論此想法，他向記者表示，「如果由我決定，我會拿走石油，我會保有石油。我會賺很多錢。」他認為，既然美國是軍事上的勝利者，就有權獲得這些「戰利品」。除了直接控制油田，特朗普亦拋出其他選項，包括考慮奪取伊朗關鍵的石油樞紐哈格島（Kharg Island），甚至由美國反過來向通過海峽的船隻收取「通行費」。

彭博分析，由於伊朗戰事已影響霍爾木茲海峽的正常運輸，導致國際油價及天然氣價格上漲。在此之前，中國是伊朗受制裁廉價原油的最大客戶，但衝突已導致伊朗原油的價格由以往的折讓變為小幅溢價，直接增加了中國的能源成本。特朗普政府官員相信，若能進一步控制伊朗石油，將能加強美方與中國國家主席習近平談判時的議價能力。

複製委內瑞拉模式

據彭博報道，特朗普政府此番構想，參考了其早前在委內瑞拉的行動模式。此前，美國透過介入，成功排擠作為委內瑞拉廉價石油主要買家的中國，並扶植新政府，讓西方石油公司重返當地，從而掌握了該國的石油產出和出口流向。

報道更指出，美國近期的能源外交佈局已在多方面擠壓中國。就連美國早前發出對俄羅斯原油的制裁豁免令，亦對中國造成影響。在禁令放寬後，多艘原先駛往中國的俄羅斯原油油輪，迅速轉向前往出價更高的印度等亞洲買家，導致油價上漲，令中國處於被動地位。

華盛頓戰略與國際研究中心高級研究員Clayton Seigle則建議，美國或可將此模式複製到伊朗，例如在遠離伊朗武器射程的阿拉伯海，透過海上執法扣押其石油貨船，再將原油於國際市場上轉售，以切斷伊朗的經濟收入。

計劃風險高 油價面臨上行壓力

儘管有此構想，但彭博的報道亦指出，此計劃面臨巨大風險和執行困難。首先，美國民調顯示大部分民眾因高昂的汽油價格，已對戰爭感到厭倦，希望盡快從中東抽身。若要長期控制伊朗的能源設施，需要投入龐大的軍事及財政資源，這與主流民意背道而馳。其次，單方面奪取他國資源將引發嚴重的國際法爭議。

此外，彭博分析，中國為應對能源供應中斷的風險，已建立了龐大的戰略石油儲備，並提升國內油氣產量及大力發展再生能源。特朗普政府在2025年發動關稅戰時，便曾低估中國承受經濟衝擊的能力，今次可能重蹈覆轍。一名白宮官員向彭博透露，奪取伊朗石油目前仍只是一個想法，並未有正式的行動計劃。然而，市場普遍憂慮，隨著霍爾木茲海峽的死線逼近，地緣政治風險將持續升溫，為國際油價帶來顯著的上行壓力。