特朗普威脅死線前 稱伊朗已邁出「非常重大一步」油價靠穩

特朗普在香港時間周二（7日）凌晨1時的記者會重申，最後通牒仍為美東時間周二晚上8時（即香港時間明日上午8時），將開放霍爾木茲海峽視為結束中東戰爭協議的一部分，並加大威脅力度，若最後期限前得不到滿足，將會武力摧毀伊朗境內所有橋樑與發電廠，將其基礎設施「炸回石器時代」。

特朗普明確指出，如果伊朗未能在他設定的截止時間前達成協議，美軍可以在「明天晚上12點（美東時間）前摧毀伊朗境內的所有橋樑」。他還說，「發電廠將被燒毀、爆炸，永遠無法再使用」。特朗普稱，他們還有時間談判，直到明天晚上8時（美東時間）。

可在4小時內摧毀

彭博指出《日內瓦公約》禁止攻擊民用基礎設施，但特朗普表示他「一點也不擔心犯下戰爭罪行。他說，「我的意思是，如果願意的話，可以在12點之前徹底拆除，而且可以在4小時內完成。」不過他亦稱，「我們不希望這種情況發生，我們甚至可能參與幫助他們重建國家。我們最不想做的就是從那些發電廠開始，因為這些發電廠非常昂貴。」

目前靠「傳紙仔」溝通

在白宮南草坪舉行的傳統復活節滾彩蛋活動中，特朗普還對記者表示，伊朗提出了一項提案，是重大的進展，雖然這還不夠好，但為非常重大的一步。特朗普指，他們現在正在談判，而且已邁出非常重大的一步，接下來就看看會怎樣。

對於談判，特朗普指出伊朗已沒有通訊設備，在談判中遇到最大問題是他們無法溝通，「所以我們正在像他們2000年前那樣溝通，讓孩子們跑來跑去傳遞紙條。」

特朗普被問及是否會接受一項允許伊朗向通過海峽的船隻收費的協議時，「那我們來收通行費如何？我寧願我們來收，也不要讓他們收。我們為何不收？我們是贏家。我們贏了。」

原油運輸恐受阻更長時間

據彭博報道，儘管出現了初步的停火信號，但由於局勢升級風險、石油供應中斷和政策應對措施的不確定性，交易員在特朗普設定的最後期限前保持謹慎，信心不足。

在油價方面，彭博指隨著特朗普威脅將發動更多空襲，油價亦隨之上漲，交易員再度擔憂，霍爾木茲海峽的原油輸送將持續受阻更長時間。兩大基準油價在劇烈波動中雙雙上揚，倫敦布蘭特期油收市報每桶109.77美元，升74美仙，升幅近0.7%；紐約期油報每桶112.41美元，升87美仙，升幅近0.8%。