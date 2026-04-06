《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊

一、引言：被神化的緊縮與被遺忘教訓

宏觀經濟學界對保羅·沃爾克的崇拜，正在成為一種危險的思維定勢。1980年代初的「沃爾克衝擊」 （Volcker shock）被塑造成「央行獨立性與抗通脹勇氣」的典範，但鮮少有人追問：這場以GDP的12%產出損失為代價的緊縮，是否必要？拉美債務危機與「失去的十年」是否值得？更關鍵的是，將1980年代的解決方案套用於2020年代的困境，是否明智？

過去半個世紀，宏觀經濟學在貨幣主義、凱恩斯主義、新古典綜合之間來回搖擺，卻始終未能回答一個核心問題：當經濟陷入長期停滯、資產負債表衰退與技術變革疊加的複雜局面時，傳統政策工具箱是否足夠？

本文通過覆盤範式輪回，論證一個被主流學界迴避的結論：在高債務、低增長、技術革命的新時代，「謹慎保守」的傳統思維比「主動作為」的財政擴張風險更大。

二、沃爾克神話的再審視

1979年沃爾克執掌美聯儲後，將聯邦基金利率推升至22.4%的歷史極值，確實快速壓制了通脹——CPI從1980年13.5%降至1983年3.2%。但這一「成功」的代價被系統性低估：連續兩次衰退，失業率飆升至10.8%，拉美債務危機全面爆發。更被忽視的是，以貨幣供應量為目標的操作僅維持三年，1982年10月美聯儲便悄然放棄，重回利率調控。

沃爾克的真正遺產並非「緊縮神話」，而是確立了央行獨立性與預期管理的制度框架。但這一框架存在明確的適用邊界：只在「常規貨幣政策區間」有效，即利率遠離零下限、金融體系運轉正常、總需求相對穩定。一旦經濟陷入流動性陷阱或資產負債表衰退，單純依靠利率調控便無力回天。

2008年金融危機正式宣告「沃爾克範式」的邊界。美聯儲將利率降至零並啟動量化寬鬆，但效果有限——貨幣流通速度塌陷，銀行惜貸，企業居民去槓桿。

這揭示了一個被貨幣主義掩蓋的真相：央行可以創造基礎貨幣，卻無法強制私人部門借貸。當信心崩潰、預期惡化時，貨幣政策就是「推繩子」。

三、量化寬鬆的局限與低通脹之謎

2008年後，美歐日央行資產負債表擴張至前所未有的規模，卻長期面臨通縮壓力而非通脹威脅。這一「低通脹之謎」徹底顛覆了貨幣數量論的簡單邏輯。

貨幣流通速度塌陷。危機後居民企業主動修復資產負債表，銀行風險偏好低迷，大量流動性以超額準備金形式滯留央行體系。M2流通速度持續下滑，完全抵消了貨幣供應量的擴張。

產出缺口吸收效應。金融危機造成嚴重產能閒置，新增貨幣首先被閒置資源吸收，難以形成需求拉動型通脹。

結構性通縮力量。全球化分工、數字技術、人口老齡化共同壓制通脹，這些力量與貨幣供應量無關，卻深刻影響價格水平。

日本案例尤為典型。政府債務率突破260%，卻長期處於通縮邊緣。其國債90%由國內持有，形成封閉循環；央行實施收益率曲線控制，將利率壓至零附近。這種「高債低通脹」組合曾被視作特例，但2008年後逐漸成為發達經濟體常態。

傳統思維將此視為「貨幣失效」的證據，主張回歸財政審慎。但另一種解讀同樣合理：既然貨幣擴張未引發通脹，為何不大膽利用這一空間實施財政刺激？日本的真正錯誤並非債務過高，而是財政發力過晚、過度依賴低效基建而非消費與科技投資。

四、現代貨幣理論的啟示與誤讀

現代貨幣理論（MMT）在2010年代快速崛起，成為宏觀政策領域最具爭議的思潮。其核心命題——擁有貨幣主權的國家不會破產，真正約束是實際資源而非債務規模——被主流學界斥為「異端」，卻準確描述了2008年後的政策現實。

MMT的政策含義被刻意歪曲。批評者將其等同於「無限制印鈔」，卻忽視其關鍵限定：財政擴張的邊界是通脹，而非債務率。當經濟存在閒置產能時，政府支出創造需求而不會推高價格；只有當資源充分利用時，進一步擴張才引發通脹。

2020-2022年美國通脹飆升，被當作反駁MMT的證據。但這一通脹主要由供應鏈斷裂、能源衝擊與勞動力市場緊張驅動，而非財政刺激本身。更關鍵的是，通脹回落並未伴隨傳統緊縮政策預期的深度衰退，說明經濟對財政擴張的容忍度遠高於傳統模型預測。

MMT的真正貢獻在於打破「債務恐懼」的心理枷鎖。它揭示：在貨幣主權國家，本幣債務與家庭企業債務有本質區別——政府可以通過貨幣創造償還債務，「違約」只是政治選擇而非經濟必然。這一認知解放對於突破當前政策困境至關重要。

五、不作為的風險大於作為的風險

傳統經濟思維的核心偏見在於：過度擔憂「政策失誤」，卻低估「不作為」的代價。這種不對稱風險認知有其歷史根源——1970年代滯脹的記憶、德國魏瑪惡性通脹的幽靈、拉美債務危機的教訓，共同塑造了「通脹恐懼」的集體心理。

但歷史同樣提供了反面教材。日本1990年代的財政猶豫，導致「失去的三十年」；歐元區2010年代的緊縮狂熱，將復蘇推遲數年；美國1937年的財政整固，重新陷入衰退。這些案例的共同點是：過早轉向緊縮、過度擔憂債務、低估通縮危害。

當前中國面臨類似抉擇。房地產調整、地方債務壓力、外部需求疲軟疊加，形成巨大的需求缺口。傳統思維主張「結構性改革優先」、「讓市場出清」，但這種「被動等待」策略的風險被系統性低估：

通縮預期的固化。一旦企業居民形成持續通縮預期，即使後續政策發力，也難以扭轉行為模式。日本的前車之鑒表明，打破通縮預期比推高通脹困難得多。

潛在產出的永久性損失。 長期失業導致技能退化，企業倒閉破壞供應鏈，研發投入不足削弱技術競爭力。這些「滯後效應」使經濟無法回歸原有增長路徑。

社會政治風險的累積。 青年失業、企業破產、地方財政困難若持續惡化，將引發更廣泛的社會不穩定，最終迫使政策以更被動、更無序的方式應對。