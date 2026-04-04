高油價反衝擊美國企業 亞馬遜增3.5%附加費 航企加行李費 民調稱65%人反特朗普「勢打擊中期選舉」

美伊戰爭推升國際油價，美國國內能源價格亦急升，影響已蔓延至民生及企業層面，進一步加劇通脹壓力，亞馬遜、美國聯合航空等大型公司相繼宣布加收附加費。另外最新民調顯示，在經濟議題上的支持率跌至31%，創任內新低。民調顯示，65%的人認為特朗普的政策使經濟惡化，這是他任期以來最高的比例。而過往支持特朗普的基本盤亦出現裂痕，有17%人對2024年票投特朗普感後悔，為共和黨中期選舉選情添上警號。

美國平均零售汽油價格本周突破每加侖4美元，為四年來首次。能源成本的急升迅速傳導至企業運營，亞馬遜、聯合航空相繼宣布加收附加費，將成本轉嫁至消費者。

亞馬遜：燃料與物流成本升

亞馬遜周四向傳媒證實，將於4月17日起，對使用「亞馬遜物流」（Fulfillment by Amazon, FBA）的美國及加拿大第三方賣家徵收3.5%的燃料及物流附加費。自5月2日起，該附加費亦將擴展至「Prime購物」及「多渠道配送」服務。

該公司聲明指，燃料與物流成本的上升已推高整個行業的營運成本，亞馬遜過去一直自行吸收，但在能源價格持續高企的情況下，必須採取臨時措施以抵銷部分支出。亞馬遜強調，這項附加費「明顯低於」其他主要承運商的收費水平，意在減輕賣家負擔。

亞馬遜將對美國及加拿大第三方賣家徵收3.5%的燃料及物流附加費。

美國郵政收8%燃油附加費

除了亞馬遜，其他物流巨頭UPS與FedEx已上調燃油附加費，美國郵政署更宣布，自4月26日起寄送的包裹將加收8%的燃油附加費，並計劃持續至2027年1月17日。這意味著美國消費者在未來近兩年半的時間裡，寄送包裹成本將持續受能源價格影響。

航空燃油1個月升超過82%

航空公司同樣面臨燃料成本飆升的壓力。根據「美國航空協會」引用Argus數據，芝加哥、休斯頓、洛杉磯及紐約的航空燃油均價已升至每加侖4.56美元，自2月底以來漲幅超過82%，燃料已成為僅次於勞動力的最大開支。

聯合航空周四宣布，自4月3日起購買的機票開始，針對美國、墨西哥、加拿大及拉美航線的乘客，首件及第二件托運行李費用均上調10美元（折合約78港元）。捷藍航空（JetBlue Airways）周一已宣布，每件行李費用至少上漲4美元，最高可達9美元，視乎訂票時間而定。

繼捷藍航空周一提高托運行李費用，聯合航空周四起上調費用10美元。

事實上，據標普全球周五公佈的數據，美國服務業PMI在3月錄得三年來首次萎縮，企業成本加速至年內最高水平，並普遍將增加的成本轉嫁至消費者，消費者物價通脹或逼近4%。

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特朗普經濟議題支持率新低

油價高企令美國民眾生活成本急升，已影響特朗普的支持度。日前《CNN》 與 SSRS 合作的一項民調顯示，特朗普在經濟議題上的支持率跌至31%，創任內新低。民調顯示，65%的人認為特朗普的政策使經濟惡化，這是他任期以來最高的比例。63%人表示油價上漲已造成家庭至少一些財務困難，其中15%認為困難嚴重。有七成人認為特朗普沒有明確的計劃來應對油價問題。

17%支持者對當年選擇有保留

而據馬薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）本周初發表的民調，特朗普整體支持率降至33%，創其第二任期新低。17%在2024年支持特朗普的選民，現在對當時的投票選擇有保留。據報有共和黨內部人士憂慮，若無法在11月中期選舉前扭轉經濟頹勢，選情恐遭重挫。英國《金融時報》分析認為，白宮與共和黨正面臨艱難抉擇，如何在通脹與經濟停滯下重建選民信心，仍未有明確路徑。