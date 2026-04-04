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美國勞動市場改變 三藩市聯儲：就業零增長仍屬健康

宏觀經濟
更新時間：11:09 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:09 2026-04-04 HKT

美國3月非農就業人數增加17.8萬人，大幅超過預期的6.5萬人，數字亦比2月份新修訂的減少13.3萬的大為反彈，反映美國今年來勞動力市場表現反覆，不過三藩市聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利（Mary Daly）認為不用感到驚慌，就業零就業增長仍可被視為健康。她指出，政府政策的變化導致移民減少，使勞動力增長趨近於零，這意味著傳統的「勞動市場健康經驗法則」正在改變。

戴利周五的一篇博客文章中寫道：「勞動市場的速度上限可能會不同。」當勞動力增長率在 1% 至 2% 時，任何一個月出現零就業增長都會讓戴利和其他聯儲官員警覺，視為可能的衰退信號。

負增長不一定代表疲軟

「要傳達零就業增長的經濟仍與充分就業相符並不容易，但在勞動力增長接近零的情況下，零甚至是負的淨就業增長月度數據，都可能符合預期，而不一定代表疲軟。」簡單來說，較慢的勞動力增長意味著基準就業增長數字會降低。

聯儲局理事沃勒最近也指出，即使零就業增長，勞動市場仍可能保持平衡，失業率維持穩定，原因同樣是移民減少導致今年勞動力增長預期為零。

觀察就業人口比率等指標

展望未來，戴利認為僅靠就業增長不足以衡量勞動市場健康。她更依賴就業人口比率、失業率、離職率和招聘率等指標，因為這些指標能反映勞動力規模的變化，提供更完整的勞動市場健康狀況。

相關文章：美國衰退機率料升至40% 服務業3年來首收縮 非農未反映戰爭影響 儲局料按兵不動

 

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