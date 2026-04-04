美國衰退機率料升至40% 服務業3年來首收縮 非農未反映戰爭影響 儲局料按兵不動

美國最新公布的經濟數據顯示，就業市場在3月強勢反彈，但服務業卻陷入三年來首次萎縮，在中東戰爭推升能源價格與通脹壓力下，市場對美國經濟前景的憂慮升溫，有機構預期，美國經濟衰退概率已升至40%。

美國勞工統計局公布，3月非農就業人口增加17.8萬人，遠超市場預期的6.5萬人，創2024年底以來最大單月增幅。失業率降至4.3%，亦好於預期。平均時薪按年增長3.5%，創近三年最低。

分析料儲局決策續不變

Comerica銀行首席經濟學家Bill Adams表示，這份非農報告幾乎無法反映伊朗戰爭對就業市場的影響，相信聯儲局至少在接下來的幾次議息會議將維持利率不變，以觀察戰爭帶來的影響。

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就業增長依賴單一板塊

就業反彈主要受醫療行業罷工結束及天氣好轉帶動。醫療保健行業新增7.6萬人，建築業及休閒酒店業亦錄得顯著增長。但若剔除醫療及社會援助領域，其他行業在過去一年反而淨減少約50萬職位，反映就業增長高度依賴單一板塊。

事實上，雖然失業率保持低位，就業市場整體仍呈現「低招聘、低裁員」的狀態。招聘網站Indeed經濟研究總監Laura Ullrich表示，如果在商業、金融或科技領域求職，現在找到一份工作真的非常困難。

美國就業市場在3月強勁反彈，但服務業卻陷入三年來首次萎縮。

消費者通脹或逼近4%

相反地，美國服務業活動在3月出現三年來首次萎縮。標普全球公布的服務業商業活動指數終值跌至49.8，低於2月的51.7外，更低於50的榮枯線，顯示需求疲弱。消費者服務板塊表現最差，跌幅創三年半新高，金融與科技板塊亦顯露疲態。

能源價格飆升推高投入成本，服務業成本壓力創年內新高，企業普遍將成本轉嫁至客戶，銷售價格升至八個月高位。調查數據顯示，消費者價格通脹或逼近4%，更令聯儲局決策面臨「增長停滯、物價上升」的兩難局面。

至於綜合PMI錄50.3，低於2月的51.9，創下2023年9月以來新低，顯示私人部門活動幾近停滯。私人部門用工更出現一年多來首次收縮，企業信心同步走弱，未來12個月商業活動預期降至去年10月以來最低。

機構：下行風險佔主導

EY-Parthenon高級經濟學家Lydia Boussour表示，儘管3月就業數據強勁，但勞動力市場依然脆弱。她預計2026年美國勞動力市場將基本處於「凍結狀態」，特徵包括選擇性招聘、工資增長受限，以及在供給緊張下的戰略性人員調整。她更警告，隨著中東衝突持續，下行風險佔主導，美國經濟衰退概率已升至40%。

美國3月新增 17.8 萬個工作崗位，是從2月修正後的 13.3 萬個數字大幅反彈，對於美國今年來勞動力市場表現反覆，三藩市聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利（Mary Daly）指，就業零就業增長仍可被視為健康。她指出，政府政策的變化導致移民減少，使勞動力增長趨近於零，這意味著傳統的「勞動市場健康經驗法則」正在改變。「在勞動力增長接近零的情況下，零甚至是負的淨就業增長月度數據，都可能符合預期，而不一定代表疲軟。」

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