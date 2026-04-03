油價飆一成衝上110美元 國產電動車海外掀搶購潮 泰總理棄勞斯萊斯轉揸比亞迪

中東局勢持續升溫，美國總統特朗普揚言將「極其嚴厲」打擊伊朗，市場對短期停火的憧憬幻滅。避險情緒疊加通脹預期，刺激國際油價反彈至每桶110美元以上。摩根大通報告預期，油價短期或升至每桶120至130美元，如果霍爾木茲海峽的石油供應持續中斷至5月中，油價或突破150美元關口。油價急劇上行正牽動全球汽車市場神經，內媒報道，中國電動車在東南亞及澳洲銷量迎來爆發性增長，甚至連泰國總理亦帶頭轉用比亞迪。

澳洲現恐慌性買車 銷量「一日頂兩周」

據內媒騰訊汽車《遠光燈》報道，面對油價劇烈波動，不少海外車主開始擔憂能源短缺。有居於澳洲的華人表示，家中雖已有一部燃油車，但因擔心「遲些連油站都加不到油」，毅然決定增購一部比亞迪。她透露，單在比亞迪車行逗留的一小時內，已目睹五、六部新車成交，目前交車期最少要排一個月。

避險情緒疊加通脹預期，刺激國際油價反彈至每桶110美元以上。

澳洲墨爾本一名比亞迪銷售員指，其任職的「BYD Waverley」車行在今年3月賣出近740部車，據經理所述，這數字已創下全澳洲汽車銷售行業單月銷量紀錄。

事實上，比亞迪今年3月海外銷量達119,591部，按年大增65.2%。集團董事長王傳福日前（3月31日）在溝通會上直言今年出口情況不錯，特別是受中東局勢推高油價影響，「在澳洲、新西蘭、菲律賓等地，現在一天的銷量相當於以往兩周」。他預期這輪油價升浪有望推動集團出口再創新高。

在剛開幕的泰國曼谷車展上，十多家中國車企幾乎佔據半壁江山。

避過「油電雙漲」 泰國車展國產品牌領風騷

相較於歐洲市場，東南亞對地緣衝突的反應截然不同。當地甚少出現「油電雙漲」的困境，原因是其電價相對穩定，例如泰國近六成電力依賴天然氣，2025年起基礎電價僅為4.15泰銖（約1港元），而油價就對國際市場極度敏感，令電動車的經濟性優勢更容易顯現。

在剛開幕的泰國曼谷車展上，十多家中國車企幾乎佔據半壁江山。截至3月29日，名爵（MG）及奇瑞旗下品牌OMODA & JAECOO分別錄得4,217部及3,984部訂單，僅次於龍頭豐田（5,672部）；長安、吉利、長城、廣汽等品牌訂單亦全數突破2,000部。有國產電動車品牌泰國總經理透露，受車展促銷及高油價雙重刺激，3月零售銷量按月翻倍。

有馬來西亞大型經銷商指出，油價上漲後，到店試駕電動車的客流量成倍上升，訂單量亦翻了最少一倍。

泰國總理棄名車改乘比亞迪

另一方面，多國政府正積極利用政策推動轉型。柬埔寨近期宣布將電動車進口關稅降至零；泰國、印尼及越南亦陸續推出補貼及稅務優惠。

值得留意的是，泰國官方於3月24日宣布汽油每公升加價2泰銖後，泰國總理阿努廷翌日便一改常態，捨棄平時乘坐的勞斯萊斯，改為乘坐一部比亞迪「海獅」前往國會大廈開會。他接受傳媒訪問時，更公開呼籲民眾多嘗試電動車，以減低燃料開支並實現零排放。

泰國總理阿努廷捨棄平時乘坐的勞斯萊斯，改為乘坐一部比亞迪「海獅」。

泰國總理阿努廷捨棄平時乘坐的勞斯萊斯，改為乘坐一部比亞迪「海獅」。

產能過剩及基建限制成隱憂

儘管東南亞市場氣氛轉旺，但仍面臨規模「天花板」。有負責東南亞行銷的業內人士指，泰國全年汽車總銷量約60萬部，中國品牌佔約22%（即約13萬部）；然而，目前中國車企在當地的設計產能已達60萬至70萬部，實際產能利用率僅約三分之一，「就算泰國市場再增長，對中國車企而言，這個量其實還是不夠。」

此外，充電網絡等基礎設施亦是發展掣肘。在當前經濟環境下，東南亞國家大規模建設充電站仍面臨資金壓力。海外市場人士分析認為，混能（Hybrid）及插電式混能（PHEV）車款在現階段或許更具現實發展機會。不過長遠而言，高油價將加速全球汽車市場向電動化轉型，為國產電動車企提供擴張契機。

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