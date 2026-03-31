美伊戰爭掀美債拋售潮 全球央行已拋售815億美元 「沽債為買貴油」

據《英國金融時報》報道，全球自美伊戰爭以來已拋售815億美元的美國國債，持有量為2012年以來的最低水平。

據美國聯儲局數據，全球中央銀行、政府和國際機構等官方機構，在紐約聯儲託管的美國國債價值，自2月25日以來下降了815億美元，至2.69萬億美元。

土耳其印度泰國或主要沽貨

美伊戰爭自2月28日爆發以來，霍爾木茲海峽幾近關閉，引發能源價格飆升，依賴石油入口國家的財政大受影響。報道引述美國外交關係協會高級研究員Brad Setser指，土耳其、印度和泰國這些石油入口國，可能是出售美國國債的主要國家，因為它們需要支付以美元計價的更高昂石油價格。

據官方數據，在戰爭爆發前的2月27日，土耳其央行從其外匯儲備中出售了220億美元的外國政府證券，Brad Setser估計其中一部分可能是美國國債。而泰國及印度央行的數據亦顯示，自伊朗戰爭爆發以來，它們已出售外匯儲備，但不清楚這些出售是否涉及美國國債或美元存款。

出口國亦可能沽美債套現

美國銀行利率策略師Meghan Swiber則指，中東石油出口國也可能在出售美債資產，以彌補石油收入，不過它們在整體美國國債持有者中所佔比例很小。

部分國家沽美元撐本國貨幣

另外，美伊戰爭爆發以來美元走強，亦導致部分國家入市干預貨幣，他們通常會沽售美元，以支持本國貨幣匯價。Brad Setser指，許多國家不希望本幣進一步貶值，因為這會推高以本幣計價的石油價格，「這要麼意味著更多的財政補貼，要麼意味著家庭承受更大痛苦。因此，許多國家決定干預外匯市場，以限制貶值和本幣油價上漲。」

Aegon資產管理公司首席投資官Stephen Jones則認為，數據顯示外國官方持有者可能正在「儲備戰時資金」，通過拋售美國國債來套現。

報道亦引述分析人士指，部分美國國債可能只是轉移到紐約聯儲以外的其他託管機構，而非真正出售。但Meghan Swiber表示，聯儲局記錄的拋售金額仍值得注意，尤其是自2012年以來美國國債市場規模已大約擴大三倍，美國國債現時為全球央行最重要的儲備資產。

