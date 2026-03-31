施羅德憂化肥供應推高食品價格 引發第二波通脹 衝擊或延續至2027年

中東衝突爆發以來，市場已迅速消化加息預期，但各國央行普遍採取審慎態度，維持利率不變，並強調需要靜觀其變，以觀察事態發展。施羅德投資環球經濟研究部主管David Rees表示，該行基本預測的最大風險是通脹重燃，油價一旦升穿每桶100美元，將顯著改變對通脹評估，足以將已發展市場的整體CPI推高約1個百分點。

中東局勢樂觀結局日漸渺茫

他又表示，若海灣地區的化肥供應受阻，推高全球食品價格，更可能引發第二波與大宗商品相關的通脹。按一般9至12個月的滯後效應計算，食品通脹升勢將恰好在較直接的能源衝擊減退時開始，從而將物價衝擊延續至2027年。

至於現時的關鍵因素，在於能源價格會升至多高，以及高企多久。若中東局勢能迅速解決，大宗商品價格或可於年中回落，通脹亦隨之降溫，但這種樂觀結局的希望正日漸渺茫。

他續指，能源及食品通脹若長時間接連來襲，將增加供應衝擊演變為工資及其他價格制定的深層結構問題的危機，觸發令央行官員難以放鬆的第二輪效應。由於汲取了當年應對俄烏衝突後能源價格衝擊反應過慢的教訓，若類似情景出現，決策者將擱置任何減息計劃，甚至最終可能重啟加息。

美國高通脹恐變得根深柢固

對於美國而言，無論是聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率點陣圖還是市場預期，目前2026年料仍將會減息一次，與該行基本假設相符。然而，一個明顯風險是，持續的物價衝擊將令放寬政策計劃告吹，而核心通脹一旦再度升溫，更會將加息提上會議議程。

從基本面來看，高通脹在美國變得根深柢固的風險似乎最大。即使2025年華府停擺後公布的數據出現一些扭曲，但經濟表現一直良好，而聯儲局偏好的通脹指標——個人消費開支（PCE）核心通脹率（撇除食品和能源價格以反映潛在通脹趨勢）仍高企於約3%。值得留意的是，美國作為能源淨出口國，或一定程度上免受物價衝擊的最壞影響，尤其是天然氣方面。

歐元區或不大可能2026年加息

歐元區方面，雖然該行基本預測是未來幾年經濟增長將會加快，為2027年加息鋪路，但該區在石油和天然氣供應中斷方面的可能性甚高。持續的危機雖會顯著影響通脹，但能源供應緊張亦可能扼殺預期的製造業復甦並擠壓實質收入，反而抵銷了市場出現第二輪物價衝擊的風險。這使得歐洲央行不大可能如市場所料在2026年加息，且一旦出現任何經濟衰退跡象，決策者或會迅速轉向考慮減息。

英國方面，能源價格衝擊或代表2026年減息可能性下降。該行表示，英國決策官員近來轉移焦點，顯示其曾示意希望把握食品及能源通脹回落的機會——後者受惠於4月生效的英國預算案稅務調整，原預期可將整體通脹率拉低約50個基點，如今此情景似乎難以實現，加上服務業通脹仍高於4%，英倫銀行貨幣政策委員會將警惕任何工資增長再次加速的跡象。