內地3月PMI報50.4勝預期 創近一年新高

國家統計局公布，內地3月製造業採購經理指數（PMI）報50.4，按月升1.4個百分點，重上50分界線，終止連續兩個月低於50的走勢，並高過市場預期的50.1，以及創2025年3月以來新高，當月報50.5。

此外，3月非製造業商務活動指數報50.1，按月升0.6個百分點，終止連續兩個月低於50的走勢，並高過市場預期的49.9，以及創2025年12月後新高，當月報50.2。至於3月綜合產出指數報50.5，按月升1個百分點，同樣終止連續兩個月低於50的走勢，為2025年12月後新高，當月報50.7。

國統局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均重返擴張區間，反映經濟景氣水平回升。

國統局：產需兩端同步擴張

對於製造業採購經理指數升至擴張區間，霍麗慧指隨着企業在農曆新年過後加速復工復產，市場活躍度提升。她又提到，產需兩端同步擴張，生產指數和新訂單指數分別為51.4和51.6，按月升1.8個和3個百分點；從行業來看，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等產業生產指數及新訂單指數均高於55；紡織服飾服飾、化學纖維及橡膠塑膠製品等產業兩個指數則持續低於臨界點，市場活躍度偏弱。在產需恢復的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.9，按月升2.7個百分點。

大中小型企業PMI均有回升

此外，大、中、小型企業PMI均有回升。大型企業PMI為51.6%，按月升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49及49.3，按月升1.5個及4.5個百分點。

三大重點產業亦較快擴張，高技術製造業PMI為52.1，按月升0.6個百分點，連續14個月高於臨界點；裝備製造業及消費品業PMI分別為51.5及50.8，按月升1.7個及2個百分點；高耗能行業PMI為48.9，按月升1.1個百分點，景氣水平有所回升。

受大宗商品價格上漲影響

同時，價格指數大幅回升。受近期部分大宗商品價格持續上漲及企業採購活動加速等因素影響，主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為63.9及55.4，按月升9.1個及4.8個百分點，製造業市場價格整體水平明顯回升。從行業來看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等產業兩個價格指數均高於70，相關行業購銷價格整體水平上漲明顯。

專用設備及汽車等發展樂觀

市場預期方面，生產經營活動預期指數為53.4，按月升0.2個百分點，製造業企業對近期市場發展信心增強。從行業來看，專用設備、汽車、鐵路船舶航太設備等產業生產經營活動預期指數位於56以上，相關企業對未來產業發展較為樂觀。

調查結果也顯示，受當前中東地區地緣政治衝突等因素影響，石油、化工等相關原材料價格大幅上漲，疊加物流運價抬升，本月反映原材料成本高和物流成本高的企業比重均較上月上升。