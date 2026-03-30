內地新一批QDII額度達53億美元 為2021年以來最大

據外媒引述國家外匯管理局網站於上周五（27日）公佈的審批情況表計算，中國發放新一批合格境內機構投資者（QDII）額度達53億美元，單次新增額度為2021年6月以來最大。截至今年3月底，累計批准額度達1,761.69億美元。

QDII制度允許符合特定條件的境內機構投資者在規定額度內購買外國證券、債券和大宗商品。報道指出，本次證券類機構獲批新增額度達29.9億美元，總額度達972.8億美元，增幅和總額度均位居首列；保險類和銀行類分別獲批新增額度13.2和9.9億美元；信託類機構總額度則維持不變。

QDII發行與人幣匯率周期相關

在過去5年多來，QDII額度的發行節奏與人民幣匯率周期有較強的相關性，其中在2020至2021年人民幣升值期間，中國曾密集發放多批QDII額度；但2022年隨著人民幣進入貶值周期，QDII額度的發放節奏顯著放緩。

與發放節奏放緩相對應的是，2023至2024年境內股市下跌，中國投資者對海外資產興趣激增，但對外投資渠道和額度受限背景下，資金湧入追蹤標普500指數等全球基準的交易所交易基金（ETF），導致二級市場價格曾大幅溢價。

不過，隨著人民幣匯率進入升值周期，並且過去一年A股表現強勁已經開始吸引外資流入，中國對於資金外流的擔憂明顯緩解。同時，在推進人民幣國際化的願景下，監管層也多次表示將推進資本市場高水平制度型開放，繼續有序發放QDII投資額度。