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中東兩大鋁廠齊受襲 鋁供應鏈再受衝擊 或刺激鋁價攀升

宏觀經濟
更新時間：16:57 2026-03-29 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-29 HKT

美伊戰事持續之際，中東兩大鋁廠傳出遭飛彈和無人機打擊，或令全球鋁供應鏈遭受衝擊，刺激鋁價再度攀升。值得留意的是，中東地區約佔全球鋁供應量約9%，其中大部份目前也阻滯在霍爾木茲海峽內側。

未有說明會否暫停營運

綜合媒體報道，中東最大鋁業製造商阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium，EGA）周六（28日）發聲明證實，位於阿布扎比的生產基地遭伊朗無人機與飛彈襲擊，造成重大損害，並有多名員工受傷，幸而沒有生命危險，公司正評估損失，但未有說明會否暫停營運。

EGA提到，有關生產基地包括一座冶煉廠，2025年鑄鋁產量有160萬公噸；另有一座氧化鋁精煉廠，去年產量約240萬噸。

不過，EGA指在中東戰事之初，已在海外儲備相當數量的金屬庫存，並動用這部份產品以維持對客戶供貨。早前亦有報道指出，EGA在戰事爆發後調整物流策略，將大量原料及產量運往阿曼海外據點以降低衝擊。

兩座鋁廠均與美國有關

除了EGA受襲外，巴林鋁業公司（Aluminium Bahrain，Alba）的工廠也遭受到伊朗無人機與飛彈襲擊，惟聲明中未有提及攻擊細節或設施受損程度。伊朗伊斯蘭革命衛隊一份聲明則提到，上述兩座鋁廠均與美國軍事和航空航太業有關。

由於中東鋁供應量佔全球達9%，高盛估計在市場預期供應收緊、庫存不足情況下，相關商品價格可能上漲，並造成全球經濟壓力。不過，顧問公司Harbor Aluminum表示，雖然阿聯酋是全球第五大鋁生產國，但仍遠低於最大產鋁國中國的規模。

此外，EGA作為阿聯酋規模最大的非能源工業企業，是阿聯酋承諾未來十年向美國投資1.4萬億美元計畫的重要參與者；而阿聯酋先前是美國第二大鋁供應國，僅次於加拿大，並正在俄克拉荷馬州建造數十年來美國首座新建鋁冶煉廠。

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