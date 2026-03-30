《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊

一、引言：被誤讀的2%教條

全球貨幣政策正陷入一場由數字迷信引發的集體困境。2%通脹目標制自新西蘭1989年首創以來，已成為發達經濟體央行的「聖經」。但這一數字本質是政治妥協的產物，而非經濟優化的結果。當全球經濟步入低增長、高債務、技術變革加速的新常態，固守2%教條正在從穩定錨變為束縛繩。

中國當前面臨的低通脹壓力，不能簡單套用傳統貨幣政策框架。2024至2026年CPI持續低於1%，PPI長期負增長，這不是周期性波動，而是結構性轉型的陣痛。傳統思維主張「耐心等待市場出清」，但歷史經驗表明，通縮預期的自我實現比通脹更難逆轉。日本「失去的三十年」正是前車之鑒——當企業居民形成「明天更便宜」的預期，貨幣政策再寬鬆也難以拉動需求。

二、2%目標的歷史偶然與制度僵化

2%通脹目標的確立充滿偶然性。1988年新西蘭財政部長羅傑·道格拉斯為回應公眾對高通脹的不滿，在電視採訪中隨口提出0至1%區間。央行技術官僚隨後以「CPI統計高估真實通脹約1個百分點」為由，將目標修正為0至2%。這一政治表態經學術包裝後，逐漸成為全球標準。

這一制度在2008年金融危機後遭遇根本性挑戰。自然實際利率（r*）趨勢性下降，甚至跌至零附近，導致政策空間持續收窄。美聯儲前主席伯南克承認，當均衡利率過低時，2%目標無法提供足夠的降息緩沖。奧利維爾·布蘭查德2010年提議將目標上調至4%，卻遭集體抵制——央行擔心損害「抗通脹信譽」，寧可坐視政策空間枯竭。