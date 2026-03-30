《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊
發佈時間：08:00 2026-03-30 HKT
一、引言：被誤讀的2%教條
全球貨幣政策正陷入一場由數字迷信引發的集體困境。2%通脹目標制自新西蘭1989年首創以來，已成為發達經濟體央行的「聖經」。但這一數字本質是政治妥協的產物，而非經濟優化的結果。當全球經濟步入低增長、高債務、技術變革加速的新常態，固守2%教條正在從穩定錨變為束縛繩。
中國當前面臨的低通脹壓力，不能簡單套用傳統貨幣政策框架。2024至2026年CPI持續低於1%，PPI長期負增長，這不是周期性波動，而是結構性轉型的陣痛。傳統思維主張「耐心等待市場出清」，但歷史經驗表明，通縮預期的自我實現比通脹更難逆轉。日本「失去的三十年」正是前車之鑒——當企業居民形成「明天更便宜」的預期，貨幣政策再寬鬆也難以拉動需求。
二、2%目標的歷史偶然與制度僵化
2%通脹目標的確立充滿偶然性。1988年新西蘭財政部長羅傑·道格拉斯為回應公眾對高通脹的不滿，在電視採訪中隨口提出0至1%區間。央行技術官僚隨後以「CPI統計高估真實通脹約1個百分點」為由，將目標修正為0至2%。這一政治表態經學術包裝後，逐漸成為全球標準。
這一制度在2008年金融危機後遭遇根本性挑戰。自然實際利率（r*）趨勢性下降，甚至跌至零附近，導致政策空間持續收窄。美聯儲前主席伯南克承認，當均衡利率過低時，2%目標無法提供足夠的降息緩沖。奧利維爾·布蘭查德2010年提議將目標上調至4%，卻遭集體抵制——央行擔心損害「抗通脹信譽」，寧可坐視政策空間枯竭。
這種「信譽迷戀」本質是制度惰性。美聯儲2020年推出的「平均通脹目標制」（FAIT）試圖打補丁，承諾容忍通脹「適度超調」，但市場看穿其缺乏實質承諾。歐洲央行緊隨其後，將2%目標重新定義為「對稱性」，允許暫時超標。這些修修補補未能解決根本矛盾：在r 中國2024-2026年的低通脹絕非短期現象，而是三重結構性力量疊加的結果。 資產負債表收縮效應。房地產深度調整引發財富負效應，居民部門從「借貸消費」轉向「提前還貸」。2024年居民儲蓄率反常攀升，消費傾向下降，這不是偏好改變，而是對未來收入不確定性做出的理性防御。傳統貨幣政策無法收復破損的資產負債表——降息降低的是邊際融資成本，卻無法讓已經負債累累的家庭重新加槓桿。 新舊動能轉換陣痛。 新能源、電動車等新興產業快速擴張，但傳統產能過剩退出緩慢，導致「以價換量」的內卷式競爭。PPI連續數十月負增長，企業利潤承壓，投資意願低迷。這種「創造性破壞」過程中的通縮壓力，不能指望市場自發消化。 預期自我實現機制。 當物價持續低迷成為共識，消費者推遲購買、企業延遲投資，形成「需求收縮→價格下降→預期惡化→需求進一步收縮」的惡性循環。一旦陷入通縮陷阱，打破成本極高——日本為此付出了三十年代價。 面對結構性低通脹，傳統貨幣政策工具正在失效。 內部約束：流動性陷阱。2024至2025年多輪降準降息後，政策利率已逼近歷史低位，但信貸增速持續放緩。資金或在金融體系空轉，或被用於置換高息存量債務，寬貨幣無法轉化為寬信用。這不是傳導機制不暢，而是微觀主體缺乏加槓桿的意願與能力——當資產負債表受損時，再低的利率也是「推繩子」。 外部約束：匯率枷鎖。美聯儲維持高利率背景下，中美利差倒掛制約降息空間。若單邊激進降息，將觸發資本外流與匯率貶值。在「不可能三角」中，中國選擇資本賬戶審慎與匯率基本穩定，意味著貨幣政策獨立性受限。 這些約束揭示一個被傳統思維回避的真相：當經濟陷入資產負債表衰退與預期低迷時，貨幣政策單兵突進已無力回天。此時若不採取果斷的財政擴張，等待市場「自發收復」的風險遠大於政策干預的風險。日本1990年代的教訓歷歷在目——財政猶豫、貨幣孤軍奮戰，最終陷入長期停滯。 中國需要打破「通脹恐懼」的心理枷鎖，建立符合國情的政策框架。 重新定義價格穩定。考慮到CPI統計偏差與轉型期特殊性，中國應將通脹目標區間適度上調至2至3%，為政策操作預留空間。這不是放棄穩定，而是拒絕被過時教條束縛。 財政擴張替代貨幣寬鬆。在利率零下限附近，財政政策乘數顯著高於貨幣政策。2026年赤字率4%、超長期特別國債1.3萬億元的安排方向正確，但力度仍顯保守。考慮到房地產調整帶來的需求缺口，年度新增國債規模應進一步提升至5萬億元以上，重點用於消費刺激與科技投資。 建立「通脹觸發退出機制」。 為避免福利剛性擔憂，可設定透明規則：當核心CPI連續三個月回升至2.5%以上，或名義GDP增速恢復至潛在水平，自動觸發補貼退出。這種「規則化擴張」既能穩定當下預期，又能維護長期紀律。 泰勒規則（Taylor Rule）提供了2%利率操作的戰術紀律，通脹目標制確立了預期管理的戰略錨點。但當全球經濟結構發生根本性變化時，固守舊框架就是作繭自縛。 中國當前的低通脹環境，恰恰為財政戰略性擴張提供了罕見安全邊際。面對貨幣政策的內外部約束，中國必須以更大力度擴大國債發行，果斷將宏觀調控重心從「刺激投資」轉向「補貼消費與投資人力資本」。傳統思維擔憂的「債務風險」是遠期且可控的，而「不作為風險」是當下且致命的。未來幾年是跨越中等收入陷阱的關鍵窗口，錯失這一戰略機遇期的代價，將遠超適度擴大國債的成本。 陳新燊 作者簡介：資深金融人 相關文章：無風險裂縫與重構：全球安全資產定價範式演變｜陳新燊
三、中國低通脹的結構性根源
四、貨幣政策失靈與財政擔當
五、破局之道：超越2%教條
六、結語：在規則與靈活之間
現任全國資產管理標準化技術委員會顧問
中國2024-2026年的低通脹絕非短期現象，而是三重結構性力量疊加的結果。
資產負債表收縮效應。房地產深度調整引發財富負效應，居民部門從「借貸消費」轉向「提前還貸」。2024年居民儲蓄率反常攀升，消費傾向下降，這不是偏好改變，而是對未來收入不確定性做出的理性防御。傳統貨幣政策無法收復破損的資產負債表——降息降低的是邊際融資成本，卻無法讓已經負債累累的家庭重新加槓桿。
新舊動能轉換陣痛。 新能源、電動車等新興產業快速擴張，但傳統產能過剩退出緩慢，導致「以價換量」的內卷式競爭。PPI連續數十月負增長，企業利潤承壓，投資意願低迷。這種「創造性破壞」過程中的通縮壓力，不能指望市場自發消化。
預期自我實現機制。 當物價持續低迷成為共識，消費者推遲購買、企業延遲投資，形成「需求收縮→價格下降→預期惡化→需求進一步收縮」的惡性循環。一旦陷入通縮陷阱，打破成本極高——日本為此付出了三十年代價。
面對結構性低通脹，傳統貨幣政策工具正在失效。
內部約束：流動性陷阱。2024至2025年多輪降準降息後，政策利率已逼近歷史低位，但信貸增速持續放緩。資金或在金融體系空轉，或被用於置換高息存量債務，寬貨幣無法轉化為寬信用。這不是傳導機制不暢，而是微觀主體缺乏加槓桿的意願與能力——當資產負債表受損時，再低的利率也是「推繩子」。
外部約束：匯率枷鎖。美聯儲維持高利率背景下，中美利差倒掛制約降息空間。若單邊激進降息，將觸發資本外流與匯率貶值。在「不可能三角」中，中國選擇資本賬戶審慎與匯率基本穩定，意味著貨幣政策獨立性受限。
這些約束揭示一個被傳統思維回避的真相：當經濟陷入資產負債表衰退與預期低迷時，貨幣政策單兵突進已無力回天。此時若不採取果斷的財政擴張，等待市場「自發收復」的風險遠大於政策干預的風險。日本1990年代的教訓歷歷在目——財政猶豫、貨幣孤軍奮戰，最終陷入長期停滯。
中國需要打破「通脹恐懼」的心理枷鎖，建立符合國情的政策框架。
重新定義價格穩定。考慮到CPI統計偏差與轉型期特殊性，中國應將通脹目標區間適度上調至2至3%，為政策操作預留空間。這不是放棄穩定，而是拒絕被過時教條束縛。
財政擴張替代貨幣寬鬆。在利率零下限附近，財政政策乘數顯著高於貨幣政策。2026年赤字率4%、超長期特別國債1.3萬億元的安排方向正確，但力度仍顯保守。考慮到房地產調整帶來的需求缺口，年度新增國債規模應進一步提升至5萬億元以上，重點用於消費刺激與科技投資。
建立「通脹觸發退出機制」。 為避免福利剛性擔憂，可設定透明規則：當核心CPI連續三個月回升至2.5%以上，或名義GDP增速恢復至潛在水平，自動觸發補貼退出。這種「規則化擴張」既能穩定當下預期，又能維護長期紀律。
泰勒規則（Taylor Rule）提供了2%利率操作的戰術紀律，通脹目標制確立了預期管理的戰略錨點。但當全球經濟結構發生根本性變化時，固守舊框架就是作繭自縛。
中國當前的低通脹環境，恰恰為財政戰略性擴張提供了罕見安全邊際。面對貨幣政策的內外部約束，中國必須以更大力度擴大國債發行，果斷將宏觀調控重心從「刺激投資」轉向「補貼消費與投資人力資本」。傳統思維擔憂的「債務風險」是遠期且可控的，而「不作為風險」是當下且致命的。未來幾年是跨越中等收入陷阱的關鍵窗口，錯失這一戰略機遇期的代價，將遠超適度擴大國債的成本。
陳新燊
作者簡介：資深金融人
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