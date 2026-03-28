「末日博士」料戰爭勢升級 「特朗普不會退縮」 重演70年代能源危機 聯儲局恐被迫加息

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統特朗普更可能將對伊朗戰事升級以爭取勝利，而不是退縮並冒著對經濟和國際秩序造成更糟後果的風險。

魯比尼在2008年全球金融危機的關鍵時刻以悲觀警告而聞名、並曾任白宮經濟學家，他周五在意大利接受訪問時表示：「我的基本判斷是，戰事升級的可能性超過50%，升級後失敗的可能性比升級後成功的可能性低，但這是一個巨大的風險。」。

升級戰爭博伊朗政權崩潰

他表示，如果美國和以色列升級戰爭，更可能導致伊朗政權崩潰，「因此中期結果會更好，即使短期內油價會上漲」，故他相信特朗普和以色列總理內塔尼亞胡有動機升級以嘗試取勝。

不過，魯比尼警告戰爭持續將損害全球經濟，因為美國和以色列一旦升級戰爭，「伊朗會進一步攻擊石油設施，就會陷入類似上世紀70年代（能源危機）的局面。」他續說：「即使戰爭明天結束，油價也不會回到之前的水平。」但他補充說，10%至 15%的漲幅「不算悲劇」。

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歐英央行最快或下月加息

在被問及對貨幣政策的影響時，魯比尼表示，歐洲央行可能需要在「4月甚至6月」加息，英倫銀行也一樣。事實上，隨著油氣成本推高、信心指標下滑，德國和意大利等歐洲國家正在重新評估經濟增長。上周歐洲央行亦經濟發表了更為悲觀的展望。

魯比尼又指，美國聯儲局也可能陷入困境，決策者可能被迫加息，「以避免通脹預期失去錨定。」他說：「在 2022 年，聯儲局幾乎失去了公信力，因為加息太晚。」

料沃什剛上任不想毀聲譽

他相信將於5月接替鮑威爾（Jerome Powell）成為聯儲局主席的沃什（Kevin Warsh），不會在上任初期就毀掉自己的聲譽，因此可能別無選擇只能加息。

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