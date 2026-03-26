伊朗無意談判 土耳其油船疑遇襲 布油升3%破105美元 分析：美伊霍峽主權問題難達共識

據外媒報道，一艘滿載原油的土耳其油輪在黑海疑似遭到海底襲擊，但並未造成漏油事故。加上美伊談判傳出進入拉鋸戰，刺激國際油價今日（26日）顯著造好。布蘭特期油一度高見每桶105.27美元，最新報105.18美元，升幅達2.96%；紐約期油（WTI）目前亦急升2.77%。

特朗普盼數周內結束戰事

據《華爾街日報》美國總統特朗普早前表明，希望快速結束對伊朗的戰爭，力爭在未來數周結束戰事。但伊朗表示無意與美國直接談判。儘管美國通過幾個友好國家向伊朗傳遞結束戰爭的提議，但伊朗經由這些調解方的交流訊息並不以為與美國進行談判。

此外，有報道指，美方已向伊朗提出逾十二項停火條件以重啓談判，惟伊朗官員已否認有關說法。另一方面，五角大樓據報正計劃向中東增派數千名士兵。

BCA Research地緣宏觀策略師Marko Papic指出，美伊雙方在霍爾木茲海峽主權問題上的立場相距甚遠，談判可能發生，也可能不會發生。他直言，儘管軍事行動仍在持續，市場卻已表現得好像外交進程正在推進，這種錯位本身便是風險所在。

油輪運輸量回升才是真正焦點

布魯金斯學會高級研究員Robin Brooks認為，市場最終關注的並非政治博弈本身，而是衝突對實體經濟的實際影響。這意味，即便發生軍事升級，只要油輪運輸量最終回升，市場就會歡欣鼓舞。