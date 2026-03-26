Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗無意談判 土耳其油船疑遇襲 布油升3%破105美元 分析：美伊霍峽主權問題難達共識

宏觀經濟
更新時間：16:35 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:35 2026-03-26 HKT

據外媒報道，一艘滿載原油的土耳其油輪在黑海疑似遭到海底襲擊，但並未造成漏油事故。加上美伊談判傳出進入拉鋸戰，刺激國際油價今日（26日）顯著造好。布蘭特期油一度高見每桶105.27美元，最新報105.18美元，升幅達2.96%；紐約期油（WTI）目前亦急升2.77%。

特朗普盼數周內結束戰事

據《華爾街日報》美國總統特朗普早前表明，希望快速結束對伊朗的戰爭，力爭在未來數周結束戰事。但伊朗表示無意與美國直接談判。儘管美國通過幾個友好國家向伊朗傳遞結束戰爭的提議，但伊朗經由這些調解方的交流訊息並不以為與美國進行談判。

此外，有報道指，美方已向伊朗提出逾十二項停火條件以重啓談判，惟伊朗官員已否認有關說法。另一方面，五角大樓據報正計劃向中東增派數千名士兵。

BCA Research地緣宏觀策略師Marko Papic指出，美伊雙方在霍爾木茲海峽主權問題上的立場相距甚遠，談判可能發生，也可能不會發生。他直言，儘管軍事行動仍在持續，市場卻已表現得好像外交進程正在推進，這種錯位本身便是風險所在。

油輪運輸量回升才是真正焦點

布魯金斯學會高級研究員Robin Brooks認為，市場最終關注的並非政治博弈本身，而是衝突對實體經濟的實際影響。這意味，即便發生軍事升級，只要油輪運輸量最終回升，市場就會歡欣鼓舞。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
8小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
7小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
5小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
22小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
7小時前
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
飲食
23小時前