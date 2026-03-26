華爾街上調美國衰退預警 機率逼近50% 油價飆漲及就業疲軟恐壓垮經濟

美國聯儲局主席鮑威爾上周否認美國經濟面臨滯脹（Stagflation）威脅。然而，隨着美國與伊朗的戰事拖延，引發油價狂飆及通脹升溫，華爾街經濟學家正大幅上調美國經濟陷入衰退的預測。有機構更警告，未來12個月發生衰退的機率已逼近50%，令接棒鮑威爾的下一任聯儲局主席面臨更艱難的政策挑戰。

中東衝突 恐令概率迅速上升

近日，由於地緣政治風險急升及過去一年勞動力市場疲弱的情況下，經濟學家紛紛調高美國經濟收縮的風險評估。其中，穆迪分析（Moody's Analytics）的模型將未來12個月的美國衰退機率上調至48.6%；Wilmington Trust預測為45%；EY Parthenon預測為40%；高盛亦將概率調高至30%。在正常時期，此機率通常僅約20%。

EY Parthenon更警告，如果中東衝突持續時間更長或更為嚴重，這些概率可能會迅速上升；穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi直言，擔心衰退風險目前處於令人不安的高位，而且還在持續上升，衰退已成為真正的威脅。

美國每次經濟衰退 皆伴隨石油衝擊

值得注意的是，除了新冠疫情期間外，自大蕭條以來，美國幾乎每次經濟衰退之前都伴隨著石油衝擊。

據美國汽車協會（AAA）數據，過去一個月美國汽油價格每加侖已急升1.02美元，升幅高達35%。Zandi警告，高油價的負面後果來得最早最快，如果油價在5月底，甚至第二季末前，仍維持目前水平，將令美國陷入衰退。他表示，目前的「基準情景」仍是交戰各方能夠找到外交出路，霍爾木茲海峽恢復石油流通，從而使美國經濟避免最壞情況。

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就業市場數據 僅靠醫療業支撐

除了能源價格，經濟學家認為就業市場是另一個核心壓力點。美國經濟在2025年全年僅創造了11.6萬個職位，今年2月更淨減少9.2萬個。儘管失業率穩企於4.4%，但這主要是因為企業裁員較少，而非招聘增加。若撇除醫療保健相關領域創造的逾70萬個職位，過去一年其他行業的就業人數實際上減少超過50萬人。

安聯集團美國高級經濟學家Dan North形容，依賴單一引擎來推動整個經濟前進，絕非長遠之計。威爾明頓信託首席經濟學家Luke Tilley亦指，通脹風險較聯儲局官員認為的更加低，相反勞動力市場的下行風險比聯儲局官員想像中更大。

鮑威爾拒用「滯脹」一詞

面對通脹高企與增長放緩同時出現的情況，市場對重演70年代和80年代初的滯脹擔憂日增。不過，鮑威爾上周在維持利率於3.5%至3.75%不變後，堅拒使用「滯脹」一詞，強調目前失業率及通脹水平遠不及70年代的雙位數惡劣情況。

儘管如此，目前的「輕度滯脹」（Stagflation-lite）已令消費者信心整體低迷，尤其是中低收入群體因高物價而承受更大壓力。NerdWallet的3月調查顯示，高達65%受訪者預期未來12個月將出現衰退，按月急升6個百分點。

Tilley警告，過去兩年美國近20%至25%的消費增長，是靠股市上升帶來的「財富效應」支撐。隨著美伊戰爭爆發令道指下挫逾5%，若財富效應減退，美國將失去大量增長動力。

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仍有機會避開最悲觀預測

目前，亞特蘭大聯儲局預計美國第一季GDP將增長2%，雖略高於去年第四季的0.7%。經濟學家曾預期第四季成長疲軟將在第一季反彈，但目前看來反彈幅度有限。不過，若戰事能盡快平息，加上2025年通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）的刺激措施及增加退稅，專家相信美國經濟仍有望避開最悲觀預測。