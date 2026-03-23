IEA稱中東能源資產嚴重受損 影響如70年代石油危機及俄烏戰爭「加起來」

國際能源總署（IEA）署長Fatih Birol表示，中東戰爭已對中東9個國家的40多項能源資產造成「嚴重或非常嚴重」破壞，可能會在衝突結束後延長全球供應鏈中斷，意味油田、煉油廠和管道需要一段時間才能恢復營運。

據彭博報道，中東地區衝突擾亂了整個能源供應鏈，幾乎完全封鎖了至關重要的霍爾木茲海峽，導致原油、天然氣和燃料價格飆升。他表示，當前局勢的混亂程度相當於70年代兩次重大石油危機，以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的天然氣危機「加起來」的影響。

石化產品、化肥及硫磺等貿易都中斷

他指出，不只石油和天然氣，還有全球經濟一些重要命脈如石化產品、化肥、硫磺、氦氣的貿易都中斷了，將對全球經濟造成嚴重後果。他續指，亞洲正處於這場危機的最前線，因其嚴重依賴該地區的原油。當被問及中國限制燃料出口的決定時，他指全世界需要共同應對這場能源危機。

此外，國際能源總署（IEA）3月初宣布，將從其緊急石油儲備中釋放創紀錄的4億桶，以緩解中東戰爭造成的供應衝擊並抑制油價飆升。他表示，如果戰爭在未來幾天或幾周內進一步擾亂全球能源市場，可根據需要釋放更多石油儲備；但他指出，解決燃料供應中斷的唯一真正方法是重新開放霍爾木茲海峽，但目前當地航運幾乎停滯。