金價下試4300關 今年升幅近蒸發 學者稱核心避險資產是貨幣 「金本位時代早結束」

美伊戰爭局勢持續升溫，觸發環球股市大跌，甚至連市場視為「避險」資產的金價也急挫。現貨金價上周已跌近11%，為1983年以來最差單周表現，今早再曾跌逾3%，低見4,320美元，距離去年收盤價4,318美元僅一步之遙；換言之，金價今年漲幅已幾近抹平。金價其後在低位稍為回升，暫報4,355美元，續跌逾3%。有內媒引述經濟學者警告黃金本質上是「投機資產」，僅美元出現問題才被視為貨幣避險資產替代品，但當全球經濟真正遭遇系統性風險，核心避險資產仍是貨幣。另外，中國銀河證券則認為，黃金下跌並非「避險」失效，而是定價邏輯由風險驅動轉向利率驅動。

聯儲局上周暗示有加息可能

綜合市場意見，金價下跌原因包括中東戰爭升溫、油價持續高企，從而引發通脹憂慮，加上美國聯儲局上周已表明如果通脹無進展，將不會減息，甚至暗示有加息可能，令全球債市遭遇拋售潮，債息相應急升，同時令作為典型無息資產的黃金遭到拋售。

美元出問題 金價才被視為替代品

針對國際金價失守4,400美元關口，有內媒引述經濟學者盤和林表示「毫不意外」，並指黃金只有一種情況能發揮避險作用，即美元出現信用問題或處於寬鬆周期，才可作為貨幣避險資產替代品。

盤和林進一步解釋，目前中東亂局引發的滯脹風險，即通脹率高企、潛在經濟增長低迷，各國在這種情況下都會選擇加息，而貨幣升值必然帶動黃金貶值；同時，他認為各國央行不會不計成本地囤積黃金，而是會根據金價趨勢靈活調配儲備，「逆勢操作在任何領域都行不通」。

貨幣信用源於國家實力非黃金

他又強調，如今主權貨幣的信用，源於國家的軍事實力、科技實力、金融實力和能源控制力，未來或許還會包括算力，「沒有任何一個國家的貨幣，是依靠黃金作為支付保障的」，金本位時代早在20世紀70年代已結束，這是必須認清的客觀事實。

展望後市，他認為金價短期仍有下行空間，需重點考驗4,350至4,400美元支持位，若能守住則迎來技術性收復，但若進一步跌破該區間，可能觸發新一輪連鎖拋售；建議黃金投資者務必適可而止，不宜投入過多資金。

券商：定價邏輯轉向利率驅動

另一方面，中國銀河證券研究報告則指出，黃金定價邏輯由風險驅動轉向利率驅動，使黃金與地緣風險出現階段性背離。該行解釋，高油價推升通脹預期，實際利率預期上行，提高了持有無息資產黃金的機會成本，成為壓制黃金的核心因素。

機構減持套現 加大價格調整

此外，在全球市場波動加大的背景下，部分機構為因應保證金壓力與組合調整，被動減持流動性較好的資產，令黃金成為重要變現工具。同時，金價過去兩年從2,000美元至漲至接近5,000美元，擁擠度較高，地緣衝突反而成為止盈觸發因素，使價格調整呈現放大效應。

不過，該行認為金價短期承壓不改長期邏輯，未來仍取決於利率與信用的再平衡；從中長期看，央行購金、儲備多元化以及地緣不確定性，仍構成支撐，而本輪調整更多是節奏變化，並非趨勢逆轉。

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