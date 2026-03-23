無風險裂縫與重構：全球安全資產定價範式演變｜陳新燊

引言：無風險收益率的底層裂縫

在2025年至2026年的全球宏觀金融市場中，一個極具反差感的現象正在深刻重塑我們對大類資產定價的認知：美國與加拿大十年期國債收益率的利差出現了歷史性的深度倒掛（Yield Spread Inversion）。當美國長債收益率因財政擴張和通脹黏性居高不下時，加拿大十年期國債收益率中樞卻顯著下行。表象上看，這僅僅是北美兩大經濟體貨幣政策周期錯位的結果；但若剝開宏觀數據的表層，這一現象實則揭示了全球安全資定價體系中一道正在擴大的裂縫。這道裂縫不僅關乎兩國的經濟基本面，更關乎全球資本在財政主導時代對主權信用、流動性溢價（Liquidity Premium）及地緣避險功能的重新定價。

一、 財政價格水平理論的現實映射與邊界

要理解美債期限溢價（Term Premium）的系統性抬升，我們需要引入財政價格水平理論（Fiscal Theory of the Price Level，簡稱FTPL）作為分析的切入點。傳統貨幣主義認為通脹純粹是貨幣現象，而財政價格水平理論則指出，在特定條件下，物價水平由名義政府債務與未來實際財政盈餘現值的比例決定。

1. 財政主導的現實回歸

盡管學術界對該理論的跨期預算約束條件是否絕對成立，仍存在激烈爭論，但將其作為觀察當前美國宏觀經濟的透鏡，具有極強的現實啟發性。隨著美國聯邦債務規模的持續膨脹，市場開始擔憂美聯儲的貨幣政策獨立性可能讓位於財政融資需求。當投資者預期未來的財政盈餘無法覆蓋當前的債務擴張時，長端美債便被要求提供更高的通脹風險補償，這直接體現為期限溢價的結構性攀升。

2. 理論的邊界與審慎應用

然而，我們不能將這一理論極端化為美元崩潰論的依據。美國的財政擴張雖然削弱了其在通脹控制上的信譽，但美元體系的複雜性遠超單一的財政方程。在運用這一框架時，必須保持分析的紀律性：財政惡化推升了美債的持有成本，但這並不意味著美債作為全球金融體系基石的地位會在短期內瓦解。主權債務的可持續性不僅取決於債務規模，更取決於該國貨幣在國際貿易和清算體系中的網絡效應。

二、 周期錯位、期限溢價與不可忽視的匯率風險

加美利差倒掛的直接驅動力，源於兩國在經濟周期和貨幣政策上的顯著分化。

1. 政策分化與通脹效應的非對稱性

美聯儲在面對經濟韌性和潛在的關稅衝擊時，維持了相對鷹派的立場，推升了自然利率（Natural Rate of Interest, 或R-star）的預期；而加拿大央行面對國內需求疲軟，不得不採取更為激進的降息策略。全球貿易環境的變化對兩國產生了非對稱的影響：對美國而言，貿易保護主義傾向更多表現為推升國內物價的通脹效應；對加拿大等高度依賴出口的開放型經濟體而言，則更多表現為抑制外部需求的通縮壓力。

2. 期限溢價的重新定價

在這一背景下，美債長端收益率包含了更高的自然利率預期和通脹風險溢價。相比之下，加拿大國債的長端收益率則更多反映了對未來經濟增長放緩的悲觀預期，即所謂的衰退定價。

3. 匯率風險的真實考量

在探討跨國資本流動時，一個不容忽視的核心變量是匯率風險。對於全球投資者而言，買入加拿大國債獲得的是加元計價的資產。在加拿大央行激進降息、經濟面臨衰退壓力的宏觀環境下，加元兌美元大概率面臨持續的貶值壓力。如果將匯率對沖成本或預期匯率貶值幅度納入計算，加拿大國債對國際投資者的實際吸引力，可能遠不如名義利差倒掛所暗示的那樣巨大。資本的跨國配置必須在名義利差與匯率敞口之間尋找脆弱的平衡。

三、 制度記憶與財政紀律的相對比較優勢

加拿大國債之所以能在特定時期內吸引避險資金，部分源於其在財政紀律（Fiscal Discipline）上的歷史聲譽。

1. 歷史的制度記憶

在上世紀九十年代，加拿大政府實施了嚴厲的財政整頓，成功扭轉了債務危機，這一歷史經驗在國際資本市場中留下了深刻的制度記憶。這種對財政審慎的承諾，在過去幾十年中為加拿大主權債務贏得了寶貴的信譽溢價（Credit Premium）。

2. 相對而非絕對的優勢

然而，必須客觀地看到，在近年來的執政周期中，加拿大聯邦政府的財政支出同樣出現了顯著擴張，傳統的財政錨定框架在實踐中已有所鬆動。當前加拿大在財政紀律上的優勢，更多是相對於美國龐大赤字規模的比較優勢，而非絕對意義上的完美無瑕。市場給予加債的溢價，是對其相對克制的認可，而非盲目的信任。

四、 尾部風險與地緣避風港的真實成色

在全球地緣政治摩擦加劇的背景下，資源型國家的國債往往被賦予額外的避險屬性。

1. 資源稟賦的底層支撐

作為一個擁有豐富能源和礦產資源的國家，加拿大的主權信用在極端地緣衝擊下具有天然的實物資產對沖功能。當全球供應鏈面臨中斷風險時，這種資源稟賦能夠為國家資產負債表提供隱性的擔保。

2. 避險邏輯的理性認知

但是，將加拿大國債視為完美的地緣避風港存在誇大之嫌。在全球系統性風險爆發時，流動性枯竭往往是第一反應，此時所有非核心資產都會遭遇拋售。資源稟賦可以提供長期的信用支撐，但無法在短期流動性危機中替代核心安全資產的功能。應對尾部風險（Tail Risk），單靠次級主權債是遠遠不夠的。

五、流動性霸權與便利收益：美債不可替代的護城河

在探討安全資產範式轉移（Paradigm Shift）時，必須誠實地面對美債在微觀市場結構中的絕對統治力。

1. 市場深度的絕對壁壘

美國國債市場擁有超過27萬億美元的龐大體量，這是任何其他主權債券市場都無法企及的市場深度。這種無與倫比的流動性，使得全球大型金融機構能夠在不引發劇烈價格波動的情況下，進行超大規模的資金吞吐。

2. 抵押品功能與便利收益

更重要的是，美債是全球回購市場（Repo Market）和衍生品交易的核心抵押品。這種不可替代的金融基礎設施地位，賦予了美債極高的便利收益（Convenience Yield）。如果剔除這種流動性溢價和抵押品價值，美國財政惡化所對應的信用風險溢價本應更加陡峭。美債的霸權不僅建立在國家信用之上，更深植於全球金融體系的交易習慣和清算網絡之中。

六、 衰退定價與結構性軟肋：加拿大經濟的阿喀琉斯之踵

我們必須警惕對加拿大國債低收益率的過度浪漫化解讀。加債收益率的下行，在很大程度上是對其國內經濟結構性軟肋的衰退定價。

1. 生產率停滯的長期隱患

加拿大經濟長期面臨勞動生產率增長乏力的困境，過度依賴房地產和資源開採，缺乏在高科技和創新領域的強勁增長引擎。這種結構性缺陷限制了其經濟的長期潛在增速。

2. 房貸續簽懸崖的短期衝擊

在微觀層面，加拿大獨特的抵押貸款重置機制（Mortgage Renewal Mechanism）使得其居民部門對利率變動極為敏感。隨著大量在低息時期發放的房貸進入續簽周期，即所謂的抵押貸款懸崖，居民部門面臨巨大的償債壓力，這迫使央行不得不通過降息來緩解系統性金融風險。因此，加債的低收益率在很大程度上是押注央行底線救市（Bailout Put）的結果，而非純粹的信譽升值。

七、 結語：走向務實的多極化安全資產組合

加拿大美國利差倒掛並非預示著美債霸權的終結，而是標誌著全球安全資產定價邏輯進入了一個更為複雜的新階段。無風險地位不再是天賦的特權，而是一種需要持續維護的信任契約。面對財政主導時代的諸多不確定性，全球大型資產管理機構需要構建一種更為務實的多極化安全資產組合。

1. 核心流動性樞紐

美債依然且將在很長一段時間內繼續擔任全球金融體系的絕對流動性樞紐（Liquidity Hub）。其深厚的市場容量和抵押品功能，決定了它在應對短期流動性衝擊時具有不可替代的作用。

2. 極端風險的對沖工具

黃金作為非信用貨幣的代表，將在對沖法定貨幣信用貶值和極端地緣政治風險中發揮越來越重要的底層保險作用。

3. 確定性溢價的補充載體

以加拿大、澳洲為代表的優質次級主權債（High-quality Sub-sovereign Debt），憑借其相對穩健的財政紀律和資源稟賦，可以作為提供確定性溢價（Certainty Premium）的有效補充。然而，必須清醒地認識到，這些市場的容量極其有限，根本無法承載全球巨量避險資金的整體轉移。它們在投資組合中的角色是戰術性的資產配置以增厚收益和分散風險，而非戰略性的核心替代。

理解這道收益率曲線上的裂縫，不僅是理解當前宏觀周期的關鍵，更是把握未來十年全球資本在流動性、信用風險與地緣安全之間重新尋找平衡的底層邏輯。在這個充滿變局的時代，保持對市場微觀結構的敬畏，警惕宏大敘事的誘惑，才是專業投資者應有的理性姿態。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

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