特朗普無章法？還是劍指中國能源價格｜藍血工廠

大軍未動，糧草先絕。美國總統特朗普張牙舞爪，有人譏笑他毫無章法，實際上別人笑他太瘋癲，從全球戰略佈局看，背後根本是一盤針對北京的部署，可惡之極。

收購格陵蘭 想戰略插旗

AI年代，能源為王。上任之初，他在北極圈先聲奪人，揚言要買下格陵蘭，天下嘩然，以為是地產商的狂想曲。實際上北極圈冰川融化，早成了大國爭奪新航道與資源的必爭之地。

俄羅斯在北極側翼重兵佈防，連北京也自封「近北極國家」。兵家必爭之地，美帝豈會執輸拱手讓人？收購格陵蘭，就是想戰略插旗。

推翻馬杜羅 減中國選擇

之後他在南美後院「清理門戶」，先將墨西哥毒梟El Mencho定性為恐怖組織屠宰，更於一夜之間出手推翻委內瑞拉的馬杜羅政權。

這步棋狠辣無比。要知道，北京原本每日在委內瑞拉狂吸80萬桶「跳樓價」平價石油，表面上進口石油佔中國總進口量約4% ，但還有像「貝拉1號」（Bella-1，又稱馬里內拉號）在內、不計其數的幽靈船隊，總石油數量難以估算，而美國把馬杜羅連根拔起，令中國少一個石油選擇。

中東劇本 同樣衝着石油

中東方面，亦是同一劇本。為何美軍短時間內連環重搥痛擊伊朗？表面是報復德黑蘭威脅美國利益，骨子裏依然是衝着石油而來。

細心一看，中國有近一成半的石油進口依賴伊朗，如今德黑蘭被狂轟濫炸至自顧不暇，連在中東投射恐怖力量的手臂也被斬斷，北京的能源成本又上升。

放寬俄油 也似針對中國

同一時間，美國政府宣布暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，允許已裝載的俄油在30天內正常交易與運輸。換句話說，俄羅斯可以國際油價出售石油，暫時無需以大幅折扣向中國出口「平價石油」，考慮到中國一向從俄羅斯進口近兩成，今次美國放生俄羅斯，似乎又是針對中國。

狂人在世界地圖上處處點火，看似東一榔頭西一棒，其實萬流歸宗，矛頭只指着一處，以上幾個國家進口中國的石油，合計佔中國四成多至五成多，現在成本大升，值得關注。

但若把事情倒過來想，也不失優雅，美國深陷中東泥沼，俄羅斯在歐洲拖死北約，歐洲諸國又被難民問題搞到自身難保，我們還是可以好好過日子。

站在2026年的今天回望，1945年二戰後建立的舊世界秩序，其實早就如同危樓，搖搖欲墜。現在，別有用心的美國破壞秩序，到底未來的天下，那一國天命最高？

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