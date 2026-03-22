美息口前景徹底逆轉 10月加息機會率升至50%

伊朗戰事炮聲隆隆，主要國家息口前景的風向似乎已迅速從減息轉為加息。戰事升級導致國際油價急漲，並推高通脹憂慮，全球債市遭遇拋售潮，債息相應急升。交易員將美國聯儲局今年10月加息概率上調至50%，徹底逆轉市場預期，市場原本預期今年有兩次各0.25厘的減息行動。

歐央行傳4月討論加息

美國10年期債息上周五一度飆升11.2個基點，至4.395厘，創去年8月以來最高水平；兩年期美債息漲10.3個基點，至3.936厘。除了美國，英國10年期國債利率自2008年起首度觸及5厘，歐洲及全球主要債息同步上揚，顯示市場正重新定價利率與通脹路徑。媒體引述消息稱，歐洲央行可能在4月開始討論加息，並可能在6月採取收緊政策。

儲局內部仍有偏鴿聲音

分析師指，近日息口前景的風向迅速從減息轉為加息，主要受到儲局主席鮑爾早前記者會影響：他在會中多次提及伊朗戰事帶來的通脹風險，並強調政策面臨高度不確定性，使投資者對減息進程產生疑慮。

儘管如此，聯儲局內部仍釋出偏鴿訊號。儲局理事沃勒與該局負責監管的副主席鮑曼上周五分別公開表示，仍預期今年將降息。此外，儲局另一名理事米蘭同樣支持寬鬆政策，並在上周決議中主張應降息0.25厘。

《巴隆》則指，在中東戰事引發市場劇烈波動之際，華爾街對利率走向的解讀可能過度偏向鷹派。