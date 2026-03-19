日本央行維持政策利率不變 中東局勢列入風險 日圓兌港元4.9算

日本央行結束為期兩天的議息會議，宣佈維持政策利率在0.75厘，符合市場預期。日本央行以8比1的票數通過此決定，委員高田創連續第二次會議呼籲加息，成為唯一反對者。

在聲明公布後，日圓匯價大致平穩，美元兌日圓最新報159.69；每百日圓兌港元最新報4.9。

未來數月仍在加息可能

伊朗戰爭令油價急升，可能推高日本通脹，並在成本上升傳導至經濟之前，對企業活動與消費造成壓力。日本央行將中東列入風險因素，但未改變通脹展望，顯示仍認為未來數月存在加息可能。

同時，央行重申其看法，即物價走勢在展望期後半段將符合目標，若通脹展望成真，仍有意提高基準利率。

彭博經濟學家Taro Kimura表示，日本央行展現其對物價穩定的承諾成本有限，行長植田和男可能暗示4月升息的可能性。

汽油價格1990年來最高

日本是主要經濟體中最容易受到中東緊張局勢影響的國家之一，超過90%的石油進口來自該地區。根據日本政府周三的報告，本周汽油價格升至每公升190.8日圓，為自 1990年有數據以來最高。

日本央行總裁植田和男將於今日下午舉行記者會，他過去在會上對政策維持不變的解讀有時會令日圓受壓。