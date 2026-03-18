聯儲局宣布維持利率不變 中東局勢對經濟影響未明確 點陣圖預測今年減息一次

美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，宣布維持利率於3.5至3.75厘不變，符合市場預期。

鮑威爾：若通脹無進展不減息

聯儲局聲明表示，聯儲局維持2026年減息一次、2027年減息一次的預測。點陣圖顯示，在19位官員中，有7位官員認為2026年應全年維持利率不變，有7位官員認為應累計降息25個基點，有2位官員認為應累計降息50個基點，有2位官員認為應累計降息75個基點，有1位官員認為應累計降息100個基點。

聯儲局聲明指，中東地區局勢的變化對美國經濟的影響尚不明朗，預計到今年年底將減息0.25個百分點。聲明又指，預計失業率保持穩定，而通脹會上升，到2027年底通脹率將達到2.2%。

聯儲局主席鮑威爾表示，伊朗戰事導致油價急升，預料短期內推高通脹，但現在判斷幅度還爲時過早。鮑威爾在記者會上多次強調，中東局勢發展帶來的影響仍不確定，要保持觀望。他說，若通脹無進展，將不會減息。

金管局：美息走向存不確定性 籲管理利率風險

金管局表示，聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，聯儲局有可能於2026年內再減息25基點，但市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，而近期中東地區局勢緊張對油價以至美國通脹走向帶來更大變數。

香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。

美國未來息率走向存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

富達國際：若中東局勢持續升級 今年難減息

富達國際高級環球宏觀策略師Max Stainton表示，今年利率前景的關鍵，將高度取決於中東局勢及其對能源價格的影響。在基本情境下，若油價維持在每桶90至110美元的較高區間，聯儲局可能延長按兵不動的時間，短期內減動降息的門檻隨之提高；但此一情境尚不足以引發新一輪加息周期，因其對經濟增長的拖累仍屬可控，且油價對物價影響偏向一次性。

然而，若油價進一步升破每桶120美元，並帶動運輸與商品價格再度上升，將加強利率維持較高水平的政策立場，同時也增加下半年需求轉弱、甚至經濟衰退的風險。

綜合來看，若基本情境如預期般發展，今年聯儲局仍可能減息一至兩次。然而需要注意的是，中東局勢變化迅速，在今日伊朗能源基礎設施遭到攻擊後，局勢已有升級跡象。若此情況持續，今年減息的可能性幾乎被完全排除。

嘉信理財：中東衝突明朗前 減息難以實現

美國聯備局於香港時間週四公布議息結果，決定將利率維持在3.5厘至3.75厘區間不變，符合市場預期。嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑對此表示，伊朗局勢持續升溫，且未見緩和跡象。市場現時已將首次減息的時間，由原來預期2026年內減息兩次，推遲至明年夏季。

能源風險令通脹前景不明朗

林長傑表示，市場重新評估的關鍵因素是中東局勢緊張導致能源價格急升，促使投資者再三審視通脹前景。於短期內減息機會下降，與美國總統特朗普呼籲為家庭及企業減低借貸成本的言論背道而馳， 反映由能源引發的通脹仍是確實風險。他續稱，市場正高度注視能源市場走勢，美國消費者正面臨燃料價格顯著上升。在中東衝突變得更為明朗之前，短期內減息將難以實現。

王良享料9月始減息 全年減一次

市場人士普遍預期，今年只會在下半年減息一次。臻享顧問董事總經理王良享認為，美國於今年9月才減息，估計全年只減一次息，因聯儲局要觀望3月至5月通脹數據，又指如果戰事緩和或「有得傾」，油價亦只會回落到75至80美元，仍較今年低位高出25%。

鮑威爾或留任理事

王良享又預計，鮑威爾留任聯儲局理事機會較之前高，因美國一名聯邦法官駁回對他發出的傳票，反映法院保持聯儲局的獨立性。他又認為，美匯指數已見頂，因為美國長債孳息率攀升不會持久，另美國或會補回國防預算，將加深財政赤字。

瑞士百達料通脹憂慮升 削減息次數

瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉表示，預計部分官員將因通脹憂慮，而下調預期減息次數；另一些官員則可能因近期勞動市場數據疲弱，而上調減息幅度。經濟預測摘要很可能顯示核心與整體通脹上漲、經濟增長放緩及失業率攀升。近期核心個人消費支出（PCE）物價指數仍處於高位，油價衝擊可能推遲原本預計在年中開始的通脹回落進程。鑑於伊朗衝突帶來的短期通脹上行風險，加上目前宏觀經濟穩健，對增長的影響有限，故認為原先預計於6月和9月的減息時間點可能面臨推遲。此外，最新的點陣圖預計利率路徑不會有明顯變化，中位數仍顯示今明年分別減息一次，而長期中性利率的中位數仍維持在3%。