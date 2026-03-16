內地2月70大中城市樓價按年跌3.2% 近8個月最大 按月跌幅收窄至0.3%

據外電引用國家統計局數據測算，內地2月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌3.2%，創8個月最大跌幅，比1月擴大0.1個百分點；按月則跌0.3%，是6個月以來最小，跌幅收窄0.1個百分點。根據測算，2月有10個城市樓價按月上升、7個城市樓價持平；樓價下跌城市減至53個，按月減少9個。

一線城市按月變幅轉為持平

此外，國統局公佈2月份新建商品住宅銷售價格按月變幅，一線城市由上月下降0.3%轉為持平，其中北京和上海均上漲0.2%、廣州持平，深圳則下降0.3%；二、三線城市分別按月下降0.2%和0.3%，降幅均收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有10個，持平城市有7個，合計比上月增加9個。

一線城市二手樓價按月下跌

二手住宅銷售價格方面，一線城市按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點，其中北京和上海分別上漲0.3%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.5%和0.4%；二、三線城市則分別按月下降0.4%和0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。

上海新樓價格按年大升4%

按年變幅方面，一線城市新建商品住宅銷售價格下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，其中上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、5.1%和5.5%；二、三線城市分別按年下降3.1%和4.0%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格按年下降7.6%，降幅與上月相同，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%；二線城市按年下降6.2%，降幅與上月相同；三線城市按年下降6.3%，降幅擴大0.2個百分點。

