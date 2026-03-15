日韓財長憂貨幣過度貶值 採適當措施防止無序波動

據外電報道，韓國企劃財政部長官具允哲與日本財務大臣片山皋月昨會面後發表聯合聲明，對各自貨幣的過度貶值表示擔憂，並確認可能需要採取措施來應對市場波動。兩國財長強調了區域金融安全網及雙邊金融合作（包括外匯掉期）的重要性，並同意就具體步驟展開進一步討論。

重申密切監控外匯市場

兩人舉行年度會面後發表聯合聲明，雙方對近期韓圜與日圓的急劇貶值表示嚴重關切，並重申將密切監控外匯市場，持續採取適當措施以防止匯率過度與無序波動。雙方重申將保持警惕並在政策行動上保持靈活的重要性，以支持經濟增長並維護金融穩定。

片山皋月在會後記者會上表示，日韓一致認為金融市場，包括外匯市場已出現顯著波動。日本政府隨時準備採取行動，並考慮到匯率波動在油價飆升背景下對民生的衝擊。

聯合聲明指，雖然全球經濟保持穩定增長，但仍面臨包括地緣政治緊張在內的各種風險。雙方特別就中東局勢及近期金融市場波動進行深入討論，並重申密切合作以確保能源供應穩定的重要性。雙方亦就促進投資的可能性交換意見，包括人工智能等領域，以推動經濟增長。

中東局勢緊張推升美元

中東局勢緊張推動資金流入美元避險，日圓兌美元上周五觸及20個月來最低水平，逼近一美元兌160日圓的關口，市場普遍認為或觸發日本進行干預。韓元則在本月跌破1美元兌1500韓元的心理防線，為自2009年3月以來首次。

在上周五，片山皋月已表示當局已準備好在任何情況下對外匯採取一切必要措施，並始終關注油價上漲對民眾日常生活的影響。片山皋月表示，金融市場（包括外匯）正因應中東局勢發展出現大幅波動，這一點顯而易見。她拒絕就具體匯率水平置評。

當被問及在日圓貶值由油價飆升驅動的現狀下進行外匯干預是否困難時，片山皋月稱應避免評論。她還表示，日本當局正與美國當局保持非常密切的溝通，甚至比平時更為密切。

相關文章：美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億