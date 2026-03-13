內地2月份新增人民幣貸款9000億元遜預期 M2增長9%
人民銀行公布，今年首兩個月，新增人民幣貸款5.61萬億元（人民幣，下同）。按此計算，即2月份新增人民幣貸款為9000億元，遜市場預期。
分部門看，首兩個月住戶貸款減少1942億元，其中，短期貸款減少3596億元，中長期貸款增加1654億元；企(事)業單位貸款增加5.94萬億元，其中，短期貸款增加2.65萬億元，中長期貸款增加4.07萬億元，票據融資減少9089億元；非銀行業金融機構貸款減少1987億元。
2月末，人民幣貸款餘額277.52萬億元，按年增長6%。
2月末，廣義貨幣（M2）餘額349.22萬億元，按年增長9%。
首兩月社融規模增量9.6萬億
此外，首兩個月，社會融資規模增量累計9.6萬億元，較年同期多3162億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.75萬億元，按年少增1248億元。
至於2月末的社會融資規模存量為451.4萬億元，按年增長8.2%。
