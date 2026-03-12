日圓逼近年內新低 一度失守「4.9算」 受累油價急升及美數據強勁 分析料央行難出手干預

日圓匯價再度逼近今年低位！美元兌日圓突破159關口，暫報159.013，與上月日圓低位159.456僅一線之差；每百日圓兌港元亦曾跌破「4.9算」，報4.8995，最新則報4.9215。有分析認為，鑑於油價上升及美國經濟數據強勁，從根本上推高了美元匯價，將使日本當局更難出手干預，甚至有機會跌至162附近才觸發實質行動。

新警戒線或在162附近

據彭博引述澳洲國民銀行貨幣策略師Rodrigo Catril指出，「現時干預門檻已提高」，除非美元兌日圓出現無序急升，否則當局出手干預的機會不大，過往158至159區域被視為警戒線，但現時認為新警戒線可能在162附近。

報道指出，日本高度依賴中東能源進口，意味油價上漲將導致貿易平衡惡化及加劇通脹，進一步對日圓構成壓力。與此同時，美元受益於避險資金流入，亦加劇日圓弱勢。

目前情況與1月已不同

此情況與1月形成對比，當時日圓跌勢主要由倉位調整及投機情緒帶動。日本官員亦曾多次強調，關注的是過度波動而非特定匯價水平。

摩根大通策略師Junya Tanase等在周三報告中亦指出，鑑於美元兌日圓近期升勢主要由美元全面走強帶動，即使匯價升至160水平以上，當局亦難以找到干預理由。該行維持中長期美元兌日圓目標價在164不變。

事實上，日圓匯價曾於首相高市早苗上月在大選中大獲全勝後短暫獲得支持，但隨後有報道指她對進一步加息持謹慎態度，並提名兩名鴿派人士加入日本央行政策委員會，日圓再度走弱。不過，日本財務大臣片山皋月本月初重申，政府可採取行動抑制過度匯市波動，包括入市干預。