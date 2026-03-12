阿曼傳撤碼頭船隻 油價重上100美元 IEA釋4億桶油儲難壓油價 「油價回落唯有海峽重開」

國際能源署（IEA）成員國釋放4億桶戰略石油儲備，規模為史上最大。不過，有傳兩艘油輪於伊拉克水域內到遭襲；據報阿曼（Oman）已撤離米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）主要碼頭的所有船隻。油價急升、重越每桶100美元。有分析認為，IEA今次史上最大規模的釋放戰略石油儲備，對壓抑油價作用不大，霍爾木茲海峽重新開放才能令油價回落。

布蘭特期油最新大升9.8%，曾高見每桶101.59美元；紐約期油升逾8%至95.97美元。

據彭博報道，阿曼（Oman）已撤離米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）主要碼頭的所有船隻，作為預防措施。米納阿爾法哈爾位於霍爾木茲海峽之外，是中東少數仍能將原油運往全球市場的港口之一。據數據情報公司Kpler資料，米納阿爾法哈爾每天出口約100萬桶阿曼原油。

據報伊拉克油輪遭襲擊

較早前有報道指，伊拉克港口總公司主管表示，因船隻遭到攻擊，該國已暫停油碼頭的運作。在霍爾木茲海峽接近封閉後，伊拉克是首批開始減產的波斯灣產油國之一，隨後科威特和沙地阿拉伯也跟隨減產行動。

彭博報道指，全球原油日消耗量略高於1億桶，而波斯灣產油國迄今已減少約6%。在中東的減產可能進一步擴大下，今次IEA協調釋放4億桶石油，美國亦宣布計劃釋放1.72億桶石油，以壓低油價。

現每日中斷2000萬桶供應

不過有分析認為，IEA今次史上最大規模的釋放戰略石油儲備，對壓抑油價作用不大。Sanford C. Bernstein & Co.的研究主管Neil Beveridge直言：「真正能讓油價回落的唯一因素，就是霍爾木茲海峽重新開放」，他指出，該戰略儲備的釋放量「與霍爾木茲海峽封閉造成的每日2000萬桶中斷相比，根本不值一提。」

MST Marquee能源分析師Saul Kavonic指，IEA的破紀錄釋放油儲為市場補充急需的供應，但最多只能填補霍爾木茲海峽封閉所造成每日2000萬桶缺口的四分之一。他又指，決定也顯示IEA不認為戰爭能在短期內會結束，「而現在的庫存消耗日後必須補回，意味著即使戰爭結束後，油價仍可能走高。」

再緩沖供應損失手段將減少

Bannockburn Capital Markets的商品董事總經理Darrell Fletcher認為， IEA釋放油儲後，現在油價反而更高，「這可能傳遞了錯誤的訊號。」油氣投資公司Bison Interests的首席投資官Josh Young亦表示，一旦霍爾木茲海峽持續關閉，再能用來緩沖供應損失的手段也減少。

金融服務公司StoneX的市場分析師Fawad Razaqzada表示，從油價反應看，市場似乎早已消化了4億桶石油儲備釋放的預期。

油儲流入市場時間表不確定

Raymond James的資深投資策略師Pavel Molchanov認為，目前油價仍處於恐慌模式，「價格中包含大量情緒、恐懼與不確定性」，市場不安的原因之一是石油何時能真正進入市場的時間不確定。雖然IEA的宣布釋放量前所未有的巨大，但該機構並未提供各國釋放儲備的速度或分配方式的細節。Molchanov表示：「這是一個關鍵疑問——4 億桶石油究竟需要多久才能真正交付到市場。」他坦言，現在市場需要大量石油，而且需要快速到位。

據《CNBC》報道，由於戰略儲備由各IEA成員國分別持有，技術與物流限制可能會延緩石油流入市場。Molchanov則估計，石油可能需要60至90天才會對市場產生實質影響，這比交易員期待的即時紓困要久得多。

